Как проходят будни собак-полицейских в Казахстане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На счету каждой из этих собак-героев задержанные злоумышленники, раскрытые преступления, найденные наркотики или взрывчатые вещества, а главное – спасенные человеческие жизни. Но прежде чем такой «верный Руслан» приступает к своей службе, его ждет множество тренировок под руководством своего наставника-кинолога. То, как проходят будни собак-полицейских, выяснял корреспондент МИА «Казинформ».

27 псов на службе у акмолинцев

По словам начальника центра кинологической службы департамента полиции Акмолинской области Акботы Махметова, их центр работает по четырем направлениям, включающим следовую работу (поиск сбежавших преступников), поиск наркотических веществ, поиск взрывчатых веществ и одорологическую квалификацию. Специалисты-кинологи есть во всех районах Акмолинской области.

«В каждом районе служебная собака предназначена для поиска и обнаружения преступника по «горячим» следам. У нас есть специалисты-кинологи, которые работают с непосредственно закрепленными служебными собаками. Всего 27 закрепленных собак, все подготовлены по своим направлениям. За каждым кинологом закрепляется по 2-3 собаки. Обучение они проходят не только на базе нашего центра и в районах, но и в кинологическом центре МВД РК города Алматы, после чего получают сертификаты», - поделился А. Махметов.

Собак для службы специально разводят в кинологическом центре МВД РК в городе Алматы. Однако полицейскими могут стать далеко не все породы. К примеру, немецкая овчарка более подходит для работы по поиску следа и штурмовой подготовки, лабрадоры предназначены для поисков наркотических и взрывчатых веществ, спаниели – для поиска наркотиков, бельгийские овчарки – для поиска наркотических веществ и штурмовой подготовки.

В кинологическом центре за всеми питомцами осуществляется постоянный уход – есть свои ветврач и даже повар для собак. Подопечных ждут также ежедневные тренировки с их инструктором.

Собаки в деле

Тренировка или выезд - для собак нет особой разницы. Ведь вне зависимости от того, находятся ли они на родном поле центра или в незнакомой местности, у каждой их них есть своя задача.

К примеру, пес Артес осуществляет поиск наркотиков. Псу чуть больше года. Все это время он тренируется под руководством кинолога Медета Тасеменова. Небольшой ритуал, и пса подводят к ряду машин. Обнюхав каждую, дает сигнал – наркотики (а в данном случае имитатор героина) спрятаны под капотом вот этой. Как всегда – в точку.

А вот еще один воспитанник центра - быстрый штурмовик Антей, которого не могут напугать даже выстрелы преступника. Несколько прыжков и поверженный противник лежит на земле.

Мастерство в прохождении полосы препятствий продемонстрировала служебная собака Альфа, которая за пять лет службы под руководством младшего инспектора-кинолога Андрея Пугачева стала одной из лучших помощниц полицейских после немецкой овчарки Ашота.

«С Ремом мы работаем уже на протяжении полутора лет. Вместе бок о бок. Собака занимается розыскной деятельностью, т.е. ходит по следу. За это время Рем раскрыл восемь преступлений. Все - в течение суток, потому как после мы уже не можем применить собаку, через сутки уходит запаховый след», - рассказал младший оперуполномоченный, старшина полиции Сергей Губарев, который работает в отделе полиции Сандыктауского района уже более трех лет.

Кинолог раньше служил на границе. Самое важное, по его словам, понимать своего четвероногого друга.

«К примеру, когда собака хочет кушать, я должен понять ее желание. Когда Рем находит человека, он тоже обозначает это, может лечь возле него, а если тот будет убегать, кидается», - поясняет Сергей, демонстрируя с Ремом безукоризненное прохождение полосы препятствий.

Немного статистики

Акмолинские служебно-розыскные собаки за шесть месяцев текущего года применялись в раскрытии преступлений средней и небольшой тяжести по горячим следам 265 раз, при этом было раскрыто 185 преступлений, среди которых 42 мелких хищения и 95 краж. 11 раз четвероногие помогали в раскрытии преступлений по ст. 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) и т.д.

Как пример – не так давно раскрытые преступления в нескольких районах Акмолинской области.

17 июля в Есильском районе пес Граф помог раскрыть кражу металлических ворот. За псом закреплен младший уполномоченный ОКП ОП Есильского района, старшина полиции Артем Караваев, работающий в должности кинолога с 2016 года и обучивший за это время трех собак. Незадолго до этого они с Графом прошли курсы профессиональной подготовки в кинологическом центре МВД РК в Алматы. По итогам А. Караваев вошел в тройку сильнейших кинологов РК.

А 20 июля в городе Макинске найти похищенные инструменты местного жителя помогла служебно-розыскная собака Виза, которая уже через несколько минут привела младшего оперуполномоченного ОКП ОП Буландынского района Агбая Джапарбекова к подозреваемому и похищенному.

Пожалуй, пока на службе есть такие охранники, акмолинцы могут спасть спокойно. Огорчает лишь одно – в этой работе не бывает пенсионеров, и через 10-11 лет службы каждую из этих собак ожидает списание, согласно приказу.