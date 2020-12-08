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    Как проходит зимняя сессия в вузах

    8 Декабря 2020, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал, как проходит зимняя сессия для студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Зимняя сессия в казахстанских вузах, как сообщили в Министерстве образования и науки, началась с 26 ноября.

    «Сессия в основном завершится до конца текущего года. То есть, все студенты уже к Новому году уже смогут отдохнуть и сдать все свои экзамены. Хотел бы обратить внимание, что отчислений по академической неуспеваемости практически нет. Сегодня студенты, которые имеют ту или иную академическую задолженность, могут переносить свои академические кредиты в летний семестр и сдавать дисциплины там. Практики мы перенесли, и часть их проходила в своих городах с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима», - сказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Он подчеркнул, что этой зимой сессия для студентов пройдет в штатном режиме с соблюдением необходимых мер.

    «Сегодня 153 тысячи экзаменов планируется сдать зимой. Уже с 26 ноября экзамены в дистанционном формате сдаются. Студенты, которые учатся дистанционно, будут сдавать эту сессию в дистанционном формате», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Вузы МОН
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