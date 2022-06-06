Как проходит весенний призыв на срочную службу в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области во время весенней призывной кампании, стартовавшей 1 марта, на воинскую службу призваны 300 человек. До конца призывной кампании их ряды пополнят еще 200 призывников, сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций начальник мобилизационного управления департамента по делам обороны области Конысбек Каниев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти 300 человек призваны в Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК и в воинские подразделения Министерства обороны республики. До конца призывной кампании, то есть до первого июля, ряды этих подразделений пополнят еще 200 новобранцев», - проинформировал Конысбек Каниев.

Он напомнил, что на воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

Начальник отдела по делам обороны Мунайлинского района Еркин Алпанов добавил, что призывников оповещают через рассылку SMS-сообщений. Вместе с этим, используют и старый метод оповещения, то есть направляют повестки на дом призывника или же на его работу.

«Призывника направляют к специалисту по профессиональному психологическому отбору для оценки нервно-психической устойчивости и на медосвидетельствование. Заключение, а также диагноз, анамнез, данные призывника, записывают в карту и книгу протоколов заседаний комиссии. После этих процедур призывная комиссия принимает одно из решений, в том числе о призыве на военную службу. Призывник также может получить отсрочку, к примеру, по семейным обстоятельствам, или вовсе быть освобожденным от призыва, если не позволяет состояние здоровья», - пояснил Еркин Алпанов.

По словам представителей военного ведомства, негодных к службе в армии по состоянию здоровья в регионе немного, а вот число молодых людей, получающих отсрочку по причине поступления в высшие учебные заведения, выросло значительно.

Еркин Алпанов отметил, что отсрочка или освобождение от призыва является госуслугой, и для ее получения призывники через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz направляют заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП).