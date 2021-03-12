Как проходит вакцинация против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления старта вакцинации против КВИ в Казахстане в круглосуточном режиме ведется широкая информационно-разъяснительная работа по освещению данного вопроса. В целях информирования населения по вопросам вакцинации против КВИ на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК проведено множество пресс-конференций с участием первых руководителей Минздрава. Тема вакцинации против КВИ ежедневно освещается на республиканских телеканалах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проводится вакцинация

Вакцинация против КВИ в Республике Казахстан начата с 1 февраля 2021 года. Вакцинация осуществляется поэтапно с учетом поступления вакцины против КВИ. При этом, в первую очередь, вакцинации против КВИ подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения КВИ с учетом профессиональных рисков. На первом этапе вакцинацией охватываются медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев, сотрудников санитарно-эпидемиологической службы и сотрудников силовых структур. На втором этапе будут привиты против КВИ педагоги и работники медицинских служб, не вошедшие в первый этап. С учетом объемов поступающей вакцины, далее планируется расширение контингентов с включением дополнительных уязвимых групп населения.

Какие вакцины против КВИ применяются в Казахстане

В мире отмечается недостаток вакцин против КВИ. Казахстан является одной из первых стран на постсоветском пространстве, который достиг договоренности о приоритетной поставке вакцины против КВИ в страну и начал защиту против коронавируса уязвимых групп населения в период эпидемиологического неблагополучия по КВИ. На сегодня для вакцинации против коронавируса применяется вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), разработанная Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Россия). Учитывая успешный опыт Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи по разработке и регистрации первой вакцины против КВИ, вопрос закупа вакцины, в том числе вопрос локализации производства российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в Казахстане, детально проработан с российскими специалистами.

Производство вакцины «Гам-КОВИД-Вак» локализовано на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (далее – КФК). При этом используется субстанция данной вакцины из страны производителя – России. Первая партия вакцины российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в количестве 22 тысячи доз поступила в страну в конце января текущего года по разрешению государственного органа в соответствии со статьей 241 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье и системе здравоохранения» и распределена по регионам. На сегодня по республике привито I компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» российского производства более 21 тысячи медицинских работников, II компонентом – более 11 тысяч медицинских работников. С 25 февраля осуществляется распределение по регионам второй партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 93 тысячи доз, произведенной на базе КФК, ориентировочно во второй половине марта текущего года ожидается поступление дополнительно 150 тысяч доз вакцины. Это позволит достичь больший охват вакцинацией против КВИ уязвимых групп населения и снизить заболеваемость КВИ. Вместе с тем, в республике предполагается использование отечественной вакцины – «QazCovid-In», разрабатываемой Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Вакцина против КВИ «QazCovid-In» казахстанского производства находится на третьей фазе клинических исследований. Производство казахстанской вакцины ожидается во II квартале текущего года.

Насколько безопасна вакцина

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» стала первой зарегистрированной в мире вакциной против КВИ. По данным авторитетного научного медицинского журнала «The Lancet», эффективность вакцины «Гам-КОВИД-Вак» составила 91,6%. Согласно оценке экспертов, она превысила 90% даже для людей старше 60 лет.

По данным ученых Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, иммунитет после введения «Гам-КОВИД-Вак» может сохраняться ориентировочно два года. Также разработчики вакцины подчеркивают, что «Гам-КОВИД-Вак» на 100% защищает от среднего и тяжёлого течения КВИ. На протяжении последних месяцев вакцина успешно применяется в России. В России вакциной «Гам-КОВИД-Вак» привито более 2 млн человек. Кроме того, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины против КВИ «Гам-КОВИД-Вак». Эта вакцина зарегистрирована в таких странах, как Россия, Беларусь, Аргентина, Сербия, Алжир, Венесуэла, Турменистан, Венгрия, ОАЭ, Армения, Мексика и других странах.

Как осуществляется транспортировка вакцины

Касательно логистики доставки вакцины против КВИ важным вопросом в процессе лекарственного обеспечения является формирование бесперебойно функционирующей системы, обеспечивающей оптимальный температурный режим хранения и транспортировки термолабильных препаратов на всех этапах пути их следования от предприятия изготовителя до потребителя. Цепочка поставки вакцины состоит из четырех этапов: первый этап – от производителя до складов единого дистрибьютора, где ответственность за соблюдением принципа «холодовой цепи» за производителем/поставщиком вакцины.

Второй этап – от складов единого дистрибьютора до аптечных складов управлений здравоохранения, где ответственность за соблюдением принципа «холодовой цепи» - за единым дистрибьютором.

Третий этап – от складов управлений здравоохранения до медицинских организаций, где ответственность за соблюдением принципа «холодовой цепи» - за управлениями здравоохранения регионов.

Четвертый этап – хранение в медицинской организации, где ответственность за соблюдением принципа «холодовой цепи» - за медицинской организацией. На каждом уровне приказом руководителя юридического лица назначены ответственные лица.

Кроме того, Министерством разработаны регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике КВИ для всех участников холодовой цепи. Регламент содержит вопросы порядка приема, разгрузки и хранения иммунологических лекарственных препаратов (ИЛП), перевозки (транспортирования) ИЛП, а также разгрузки и подготовки персонала управления здравоохранения и медицинской организации к вскрытию термоконтейнеров с ИЛП.

Проведено обучение медицинских работников регионов по вопросам тактики и механизмов организации и проведения вакцинации против КВИ, подготовлено более 9 тысяч человек. Кроме того, все лица, получившие профилактические прививки, находятся под медицинским наблюдением для своевременного выявления неблагоприятных проявлений после иммунизации и оказания необходимой медицинской помощи. Если развитие осложнений связано с техникой введения вакцины, и ухудшение состояния здоровья ребенка вызвано нарушением условий хранения вакцин, то данный инцидент рассматривается, как и другие врачебные ошибки с принятием соответствующих мер.

Какова подготовка прививочных пунктов к вакцинации

Касательно прививочных пунктов вакцинации против КВИ, в регионах задействованы 179 прививочных пунктов, или 27% от общего количества пунктов, подготовленных к проведению вакцинации против КВИ (665 пунктов), что достаточно для иммунизации медицинских работников, подлежащих иммунизации на первом этапе вакцинации.

По мере поступления больших объемов вакцины против КВИ будет увеличиваться и количество задействованных прививочных пунктов. Для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных районах, а также в прививочных пунктах, не имеющих условий для соблюдения холодовой цепи, предусмотрены передвижные прививочные бригады, которые оснащены обученным медицинским персоналом и специальным холодильным оборудованием.

По данным Минздрава, на сегодня все задействованные к проведению вакцинации против КВИ прививочные пункты соответствуют требованиям санитарных норм. Отметим, что за проведение профилактических прививок против КВИ медицинским организациям не предусматривается оплата за оказанную услугу вакцинации, как и по всем видам прививок, проводящихся в рамках Национального календаря вакцинации. Работа по обеспечению вакцинацией против КВИ населения продолжается.



