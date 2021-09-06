Как проходит уборочная кампания в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области идет уборочная кампания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, к осенне-полевым работам агроформирования приступили 15 августа.

На утро 6 сентября, по оперативным данным, зерновые и зернобобовые скосили на площади свыше 2 млн га, что составляет около 68% от общей площади. Обмолотили более 1,8 млн га, намолотили свыше 2 млн тонн. Урожайность пока составляет 10,9 центнера с гектара.

В уборочной кампании принимают участие более 7 тысяч, из них свыше 3,8 тысячи высокопроизводительных, около 4,8 тысячи жаток, 12,8 тысяч тракторов, более 5,8 тысячи грузовых автомобилей.

В этом году общая посевная площадь по области составила 4,3 млн га. Под масличные отвели свыше 957 тысяч га. Зерновые и зернобобовые заняли 2,9 млн га, картофель и овощи – 32 тысячи и 6,2 тысячи га соответственно.

В прошлом году североказахстанские аграрии собрали более 4,5 млн тонн зерна при урожайности 15,2 ц/га.

Ранее глава региона Кумар Аксакалов отмечал, что из-за засушливого лета агроформирования в этом году могут недополучить урожай.