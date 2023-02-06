Как проходит проверка сотрудников полиции в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о результатах проверок полицейских на добропорядочность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе на Коллегии МВД министр внутренних дел Марат Ахметжанов объявил о запуске пилотного проекта проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность. В ведомстве разработаны кейсы проверочных мероприятий, максимально приближенные к повседневным ситуациям в работе полицейских, варианты реагирования на них и критерии оценки действий проверяемых лиц. В первую очередь проверяют сотрудников и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением», - сказала представитель МВД Шугыла Турдыбек на брифинге в МВД.

Как уточнила спикер, это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспектора полиции, сотрудники модульных постов, фронт-офисов, дежурных частей.

На начальном этапе акцент сделан на проверку доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения.

Также оцениваются все детали: внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов, автотранспорта и другое.

В январе уже прошли проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетісу.

«Несмотря на короткий срок с момента запуска проекта, результаты проверок уже показали свою эффективность. Если на начальном этапе в столичном гарнизоне отмечались факты некорректного обращения, медлительность и незаинтересованность при реагировании на жалобы и просьбы населения, а также некачественное оказание услуг, то после проверок ситуация заметно улучшилась. Обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели», - отметила представитель ведомства.

По ее словам, в январе значительно выросло количество привлеченных граждан за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения.