Как проходит прием документов на присуждение образовательных грантов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовал прием документов на присуждение образовательных грантов. Конкурс продлится до 20 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пакеты документов принимаются через приемные комиссии ВУЗов. Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в ВУЗах работают виртуальные приемные комиссии.

Готовность к приему абитуриентов одного из ВУЗов столицы проверил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

«Каждый абитуриент может получить четкую консультацию по всем документам. К данному часу принято 4273 пакета документов. Работа идет налажено, всем абитуриентам и их родителям предоставляются консультации по формату ЦОНа», - прокомментировал глава ведомства работу приемной комиссии Евразийского национального университета.

В целом, по его данным, ожидается получить свыше 100 тыс. документов только на этой неделе.

Всего в этом году выделено 88 тыс. грантов, из них 73 тыс. – на бакалавриат, свыше 33 тыс. – на магистратуру и 1890 мест - на докторантуру.

Наибольшее количество получили группы образовательных программ по инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям – 17,8 тыс. грантов, педагогические науки – 10,8 тыс., информационно-коммуникационные технологии – 9,1 тыс., естественные науки, математика и статистика – 6,3 тыс. грантов. Таким образом, доля государственного заказа по техническим направлениям увеличена до 60%.

Претендовать на гранты в национальных ВУЗах смогут абитуриенты, набравшие не менее 65 баллов по итогам ЕНТ, в другие ВУЗы – не менее 50 баллов. При этом пороговые баллы по областям образования «Педагогические науки» и «Право» - не менее 75 баллов, «Здравоохранение» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов.

В этом году ЕНТ сдали 154 тыс. абитуриентов 276 тыс. раз с учетом двух попыток. По итогам тестирования пороговый балл, то есть утвержденный - 50 баллов, набрали более 103 тыс. поступающих, что составляет 67% от общего числа участников.



