Как проходит подготовка казахстанских войск с учетом современных угроз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в Министерстве обороны определены основные пути и способы реализации стоящих перед Вооруженными Силами задач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Заслушаны доклады о ходе мероприятий боевой подготовки, состоянии правопорядка и воинской дисциплины, санитарно-эпидемиологической ситуации.

В преддверии учений различного характера и масштаба руководитель оборонного ведомства поручил в ходе обучения войск осваивать новые формы и способы действий на опыте современных вооруженных конфликтов. Основное внимание должно быть уделено защите от высокоточного оружия, эффективному использованию средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также комплексному взаимодействию средств разведки и огневого поражения в системе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

В ходе учений необходимо шире практиковать наращивание обстановки, отрабатывать действия при внезапном возникновении угроз, вводить новые элементы применения вооружения и военной техники.

Отдельные указания даны по дальнейшему развитию войск противовоздушной обороны на основе изучения передового мирового опыта. В сегодняшних условиях это должна быть бесперебойно работающая эшелонированная система, способная эффективно противостоять всем средствам воздушного нападения противника, начиная от мини-дронов, заканчивая баллистическими, крылатыми ракетами и аэродинамическими объектами.

Подчеркнуто большое значение военно-прикладных видов спорта. На прошедшей неделе прошел Единый день спорта в Вооруженных Силах, завершился чемпионат ВС РК по армейскому рукопашному бою, а на чемпионате страны самбисты ЦСК завоевали 6 медалей различного достоинства. Министр обороны поручил организовать инструкторско-методические занятия, мастер-классы наиболее подготовленных армейских спортсменов для личного состава в войсках. Это станет залогом популяризации спорта в армии и совершенствования методики подготовки воинов.

Обращено внимание на акцию «Остановись и поговори», проводимую сотрудниками военной полиции в гарнизонах. В ходе акции организованы индивидуальные и групповые беседы с военнослужащими, изучается служебная и финансово-хозяйственная деятельность в воинских частях. Выявляются предпосылки к различным нарушениям, по результатам которых командирам частей и должностным лицам указывается на недопустимость противозаконных действий, напоминается о мерах ответственности. Как отмечено руководителем оборонного ведомства, по итогам акции должны быть выработаны механизмы по профилактике и минимизации негативных явлений в Вооруженных Силах.

По докладу начальника Главного медицинского управления, за прошедшую неделю в Вооруженных Силах количество зараженных коронавирусной инфекцией сократилось на 47%, то есть почти в 2 раза. Причем половина из зарегистрированных случаев – бессимптомные. Достаточно благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в армии обеспечивает комплекс мероприятий – постоянный мониторинг состояния здоровья личного состава, широкий охват ПЦР-тестированием, своевременное направление на лечение заболевших и изоляция контактных лиц.