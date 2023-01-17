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      Северо-Казахстанская область

    Как проходит отопительный сезон в СКО

    17 Января 2023, 15:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области сообщили, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на Петропавловской ТЭЦ-2 в работе девять из 12 котлов. Один – на плановом ремонте, один – на реконструкции и один – в резерве. Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно температурному графику. Запас угля на складе - на 17 суток и мазута - на 180 суток.

    «Все 490 котельных в области работают в штатном режиме. Уголь для бюджетных учреждений поставлен в полном объеме заблаговременно в летний период. Для центральных котельных имеется нормативный запас угля в объеме 37 тысяч тонн», - проинформировали в управлении.

    Североказахстанцы заготовили 365 тысяч тонн угля, или 87% от потребности. На тупиках области в наличии 28 тысяч тонн. В пути еще около 10 тысяч тонн угля разных марок.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Отопительный сезон
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