Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как проходит отбор на военную кафедру

    5 Июня 2021, 15:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полковник, офицер департамента военного образования и науки Министерства обороны РК Айбар Кажыбаев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как проходит отбор на военную кафедру.

    «Отбор на военную кафедру студентов проводится в четыре этапа. Первый этап – это медицинское освидетельствование студентов, второй этап – это психологическое тестирование студентов, третий этап – это проверка физической подготовки студентов, четвертый этап – непосредственно сам конкурс, в ходе которого определяется рейтинговый балл и проводятся непосредственно конкурсные работы отборочной комиссией», - рассказал Айбар Кажыбаев.

    По его словам, на военных кафедрах подготовка студентов производится по двум программам: по программам офицеров запаса, по программам сержантов запаса.

    В соответствии со статьей 13 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» присваиваются воинские звания лейтенант запаса и младший сержант запаса.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Другие государственные органы Оборона (законопроекты) Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы