Как проходит отбор на военную кафедру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полковник, офицер департамента военного образования и науки Министерства обороны РК Айбар Кажыбаев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как проходит отбор на военную кафедру.

«Отбор на военную кафедру студентов проводится в четыре этапа. Первый этап – это медицинское освидетельствование студентов, второй этап – это психологическое тестирование студентов, третий этап – это проверка физической подготовки студентов, четвертый этап – непосредственно сам конкурс, в ходе которого определяется рейтинговый балл и проводятся непосредственно конкурсные работы отборочной комиссией», - рассказал Айбар Кажыбаев.

По его словам, на военных кафедрах подготовка студентов производится по двум программам: по программам офицеров запаса, по программам сержантов запаса.

В соответствии со статьей 13 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» присваиваются воинские звания лейтенант запаса и младший сержант запаса.