Как проходит «обкатка танками» солдат в казахстанской армии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В воинских частях регионального командования «Юг» продолжается ввод в строй молодых солдат осеннего призыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК подполковник Дина Мухаринова, с первых дней после прибытия новобранцы активно приступили к изучению военных предметов.

«Подошло время и практических занятий, - говорит спикер. - У команды молодого пополнения разведывательного подразделения регионального командования «Юг» состоялся первый полевой выход. На полигоне «Мунке» новобранцы получили боевое крещение, пройдя серьезные испытания на выдержку, смелость и решительность. Первое занятие в полевых условиях – это самый волнующий момент у молодых воинов, которые впервые берут в руки автоматы, чтобы выполнять элементы ведения боя».

Но более серьезное испытание ожидало молодых воинов на другом участке полигона - им предстояло выйти один на один с грозной бронированной машиной.





«Условная вводная ситуация, данная командиром роты, заключалась в том, что на полигоне во время выполнения задач на подразделение движется военная техника. Что нужно предпринимать отряду, будь эти события в реальных боевых условиях? Постараться вывести технику условного противника из строя. Для этого необходимо, вжавшись в землю или окоп, пропустить над собой движущуюся технику и потом атаковать ее с тыла броском гранаты. Обкатка танками обязательно присутствует в процессе подготовки молодых бойцов. При этом подходит и моторизованный тягач легкий бронированный, как это состоялось на полигоне «Мунке», - отметила подполковник Дина Мухаринова.

Руководивший занятиями на полигоне командир разведывательно-штурмовой роты капитан Темурхан Турганбеков сам когда-то проходил обкатку танками во время учебы в военном институте Сухопутных войск.

«Я помню, как мы с сокурсниками волновались перед выполнением этого упражнения. Знаю, что для того, чтобы лечь под бронетехнику, нужна решимость, - поделился капитан Темурхан Турганбеков. - Важную роль в преодолении волнения играет поддержка руководителя занятий. И я старался настроить парней на боевой лад. Никто из моих солдат не дрогнул, все успешно выполнили свое задание».

Впечатлениями от обкатки танками поделились молодые солдаты Бектас Наскенов и Жарас Торсан, прибывшие служить в Луговской гарнизон из Северно-Казахстанской области: «Наш первый выход на полигоне для нас волнительное событие, впечатлений много, до этого мы занимались только теоретически и еще ни разу не испытывали себя на практике. Если честно, было немного страшно, но командир нас поддерживал, мы смогли преодолеть волнение. А выполнив задание, поняли, что мы способны на многое».

Молодые солдаты успешно преодолели свой первый барьер. Служба в разведке наполнена интенсивной и насыщенной боевой подготовкой, и послаблений здесь нет даже для новичков.

«У этих молодых ребят сегодня состоялось первое знакомство с полигоном. А начало всегда важно. И я видел, что они наполнились боевым духом, какой азарт на лицах, огонь в глазах, - отмечает командир воинской части подполковник Алмаз Кабиев. - Для нас очень важным было провести для молодых бойцов их первый полевой выход так, чтобы они воодушевились с первых дней своей службы, поверили в себя и в свои силы, гордились тем, что призвались в армию, что будут настоящими защитниками Отечества».

Обкатка военной техникой закаляет характер солдата, вырабатывает психологическую устойчивость. Впереди у военнослужащих срочной службы принятие воинской присяги и целый год боевой подготовки. Но свой первый полевой выход они запомнят навсегда. На полигоне они впервые испытали себя на прочность, а полученные навыки станут базовыми для дальнейшего наращивания опыта военной службы, отмечает подполковник Дина Мухаринова.



