Как проходит «Nur-Sultan Ethno Fest» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит второй день этнокультурного фестиваля Nur-Sultan Ethno Fest, передает корреспондент МИА Казинформ.

Данное мероприятие проходит в рамках программы Рухани жаңғыру. Для каждого общества важно сохранить национальную культуру и национальный код. Наша цель - пропаганда традиции, национального спорта и игр, модернизация национальных ценностей, - рассказал руководитель Управления культуры и спорта города Нур-Султана Болат Мажагулов.

В честь Дня защиты детей на площадке Nur-Sultan Ethno Fest работали детские аттракционы. Для маленьких гостей фестиваля организовали бесплатный спектакль Кукольного театра. Дети также приняли участие в различных спортивных состязаниях.

Много было и зарубежных посетителей, которые пришли специально увидеть своими глазами традиционные игры в стиле кочевников.

Я специально пришел на данный фестиваль. Мне здесь очень нравится. Такое впечатление, что в самом центре столицы развернулся древний городок. Фестиваль дает мне дополнительные знания о казахской культуре, - делится посол Кубы в Казахстане Эмилио Певида.

В рамках фестиваля проходит и первый чемпионат мира по стрельбе из лука с коня Алтын жебе, где принимают участие лучники из 15 стран мира. Так, помимо соседних центральноазиатских государств, на турнир приехали участники из Южной Африки, Малайзии, Южной Кореи, Иордании, Румынии, Финляндии, Польши, Венгрии.

Отмечается, что сегодня в 19:00 начнется официальное открытие Nur-Sultan Ethno Fest с участием эстрадных звезд.

Этнокультурный фестиваль будет работать с 10:00 до 20:00 и завершится 2 июня.