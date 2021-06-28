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    17:57, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Как проходит лечение у пациентов с «индийским» штаммом коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как проходит лечение у пациентов с новым «индийским» штаммом коронавируса в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При «индийском» штамме коронавируса у заболевшего человека долгое время не спадает температура. Есть вероятность потери слуха. Лечение больных на сегодня ведется, как и прежде. Специального протокола лечения Министерством здравоохранения не утверждено», - отметил глава горздрава.

    Напомним, ранее заместитель Жандарбека Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции «индийского» штамма коронавируса. Особо опасный «индийский» штамм уже выявили у нескольких граждан.

    Как отметил главный санитарный врач города, в связи с резким ростом числа зараженных были проведены исследования на наличие мутировавших штаммов.

    «В результате из 131 образца, взятого у больных КВИ, выявлено 77 «альфа», британских штаммов, в 46 образцах - «дельта», индийских штаммов. Кроме того, зафиксировано два «гамма», южноафриканских штаммов и один нью-йоркский, «бетта» штамм», - уточнил Ж. Бекшин.

    С 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. Эпидситуация в мегаполисе осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Главный санитарный врач города заявил о возможной вспышке четвертой волны коронавируса.


    Теги:
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