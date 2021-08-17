Как проходит государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента Берик Уали опубликовал на своей странице в Facebook фотографии визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея, передает МИА «Казинформ».

Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме.

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул.

Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. Программа государственного визита весьма насыщенна.