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Как проходит государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея
17 Августа 2021 10:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента Берик Уали опубликовал на своей странице в Facebook фотографии визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея, передает МИА «Казинформ».
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Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме.
Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул.
Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. Программа государственного визита весьма насыщенна.
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