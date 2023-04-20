Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как проходит досмотр людей и авто на границе, рассказали в КНБ

    20 Апреля 2023, 12:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов рассказал о нормативах досмотра людей и авто на границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На любом автомобильном пункте пропуска на осмотр человека в соответствии с регламентом выделяется до 3 минут, на легковую машину - до 15 минут, на грузовую машину - до 30 минут и до 45 минут на автобус с учетом большого количества пассажиров», - сказал Ерлан Алдажуманов на брифинге в Сенате, отвечая на вопросы журналистов.

    «Норматив предусмотрен, у нас время максимально сокращено. Чтобы не нарушать законодательство у нас на человека уходит 1 минута. Информационная система обрабатывает паспортные данные человека. Выдержать эти нормативы получается. Если мы проверяем 10-15 минут легковую машину, если в какой-то машине обнаружены запрещенные вещи, то авто уводится в сторону для углубленного досмотра и не мешает движению других транспортных средств», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Пограничники КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика ликвидировал КНБ РК
    Попытку ввоза 30 тонн пшеницы из России пресекли в Костанайской области
    Контрабанду янтаря пресекли на границе в Жетысуской области
    В Казахстане изъято из незаконного оборота 268 единиц оружия и 30 тысяч боеприпасов с начала года
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров