Как проходит дежурство патрульных полицейских в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Корреспондент МИА «Казинформ» приняла участие в ночном патрулировании города, чтобы узнать, как работают полицейские и чем живет Петропавловск в темное время суток.

Время 20:00 часов. Прошел вечерний развод и на патрулирование города заступает ночная смена. 10 патрульных машин будут охранять петропавловцев до 8 утра. Потом на дежурство заступит другая смена. С 17:00 до 23:00 выходят пешие патрули. Конные патрули заступают в обеденное время и до вечера работают в дачных поселках.

Я еду в патрульной машине с командиром взвода Олжасом Файзулиным и и.о. командира батальона дорожно-патрульной службы Канатом Алимжановым. В городе идет оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Полицейские работают в усиленном режиме.

У каждой машины – своя территория. Наш маршрут – в границах улиц Мира-Мусрепова-Болатбаева-Уалиханова-Гашека-Набережной. Пока вызовов нет, разговариваем о том, как обычно проходят дежурства.

«На разводе смена проходит инструктаж, вооружается. Им выдают пистолет Макарова, резиновые палки, наручники. Получают оперативную обстановку за сутки, ориентировки. Буквально несколько минут назад позвонил мужчина, который сообщил о том, что в супермаркете «Северный» пожилая женщина заблудилась. Направили туда экипаж. Они установят ее личность и довезут до дома», - рассказывает К.Алимжанов.

Особо тревожные дни – вечер пятницы, суббота, воскресенье и праздники. Петропавловцы начинают отмечать выходные. Вызывают полицейских на дебоши, нарушение тишины.

«С дебоширами работать очень тяжело. Им практически невозможно объяснить, что они нарушают закон. Приезжают на вызов инспекторы. Если поступило заявление, то дебошира увозят в вытрезвитель. Там они находятся до момента, пока не протрезвеют. Редко бывает, что дебошир возвращается домой и снова начинает пить», - говорит К.Алимжанов.

Буквально через несколько минут вызов - на 1-й проезд Мира,4. Девушка бегает с топором. Из центра оперативного управления предупреждают: соблюдать меры предосторожности. Честно говоря, на секунду стало страшно. Да и вообще, в патрульной машине вдруг отчетливо понимаешь, что внешне спокойный город, оказывается, не такой уж и сонный.

«Бывает, что люди оказывают неповиновение. В основном, нетрезвые. Ведут себя агрессивно, бросаются. Такие моменты мы фиксируем на видеожетон, вызываем оперативно-следственную группу, составляются акты. По пятницам пик вызовов приходит с 2 часов ночи и до утра», - рассказывает О.Файзулин, пока мы едем на вызов.

Полицейские четко знают каждый адрес. После вызова у них есть 5-7 минут на то, чтобы добраться до места. Патрули других участков могут приехать на помощь. Как происходит и сейчас. Мы подъезжаем к дому, где предположительно бегает девушка с топором. Патрульная машина уже там. Частный сектор, дождь, темно, пустынно, какая-то зловещая тишина вокруг. Из машины выходила с опаской – мало ли где бегает эта девушка с топором.

Оказалось, что никто нигде уже не бегает. И неизвестно бегал ли вообще. Полицейских вызвал сожитель горожанки. Говорит, что якобы она хотела его убить. Оба были в алкогольном опьянении. Патрульные говорят, что это второй вызов за день из этого дома. В пять утра мужчина звонил и говорил, что кто-то бегал возле дома с бензопилой. Видимо, белая горячка. Мужчина начинает снимать одежду, показывает старые шрамы. Мол, ее рук дело. Женщина кричит, что не топор в ее руках был, а поварешка. Сожитель парирует: и поварешкой можно убить. Тем не менее, заявление писать отказывается: своя же. На вопрос, зачем вызвал тогда, отвечает: боюсь я ее. Сколько времени патрульным предстоит там провести, непонятно. Нужно дождаться участкового, который в это время на другом вызове. Самое ужасное в этой ситуации, что в то время, пока полицейские вынуждены выслушивать пьяных горожан, кому-то может действительно понадобиться их помощь.

Мы возвращаемся на свой участок. В рации снова шум – на Крепостной остановили нарушителя правил дорожного движения. О.Файзулин говорит, что остановившие машину патрульные сообщают в центр оперативного управления о составлении административного протокола. В центре знают, что эта патрульная машина занята. Если поступит еще вызов по участку, то отправят другой патруль.

«Сейчас ввели ЕРАП – электронные протоколы. Если раньше на бумажный протокол у инспектора уходило до 7 минут, то сейчас буквально 2 минуты. По ИНН можно получить всю информацию: судимость, розыск, нарушения», - говорит К.Алимжанов.

Снова вызов – Комсомольская, 44 – заявляют о краже телефона. Девушка якобы похитила телефон своего знакомого. Подсказывают патрульной службе, которая дежурит на этом участке, как лучше проехать к адресу. Еще один вызов – на 2-й Заречной дебоширят.

К.Алимжанов говорит, что вызовы идут постоянно. Патрули на месте не стоят или бесцельно по участку не ездят. Сегодня относительно тихо. Рация иногда и вовсе молчит. Недолго, правда.

На часах 21:15 - передают ориентировки на троих человек – 35-летнего мужчину и двух женщин, 35 и 19 лет. Их нужно задержать и доставить во 2-е отделение полиции. Какой оперативный интерес они представляют, не сообщается. К.Алимжанов говорит, что причин для задержания может быть много.

Снова семейно-бытовой конфликт. По адресу Болатбаева, 30 мужчина нанес женщине телесные повреждения – ТП. У полицейских свои, понятные им, сокращения. Это уже наш участок. Едем туда.

Приезжаем одновременно с патрульной машиной и участковым инспектором. Женщина спряталась у соседей. Достучаться до пьяного сожителя не удается. Пока женщина пишет заявление, полицейский обходит многоэтажку – в окнах квартиры горит свет. Дебошир либо спит мертвецким сном, либо притих, чтобы избежать наказания. Стражи порядка говорят, что попасть в квартиру несложно – квартира всего лишь на втором этаже, балконы позволяют легко туда забраться. Однако делать этого нельзя, пока нет санкции. Экипаж остается работать, мы с командиром взвода и комбатом едем дальше.

21:45. По улице Жамбыла патруль остановил пьяного мужчину. Его везут на освидетельствование в наркологию.

«Мужчина шел, шатаясь. Чувствовался резкий запах алкоголя на расстоянии. Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – правонарушение. Сейчас нарколог выявит степень опьянения. После составляется протокол. Если опьянение средней степени, то оставляют в вытрезвителе. За этим мужчиной сейчас приедет супруга, живет неподалеку», - говорит младший лейтенант Алмас Абылкаримов.

С этим мужчиной точно ничего плохого сегодня не произойдет – его не ограбят, не изобьют. Полицейские говорят, что нередко нетрезвые люди сами становятся объектом преступления.

22.00. Приезжаем к зданию, где размещается батальон дорожно-патрульной службы. Здесь находится вся техника, дежурят дознаватели, которые выезжают на дорожно-транспортные происшествия. Здесь же отчитываются командиры взводов по происшествиям за прошедшую смену. Например, первая рота с 8 утра до 20 часов вечера зафиксировала 26 нарушений.

22.15 – мое «дежурство» заканчивается. Пока мы едем, снова приходит вызов. В одном из дворов Петропавловска столкнулись два автомобиля. Значит, у патрульной службы снова работа.

До конца недели в области будет проходить ОПМ «Безопасная дорога». В эти дни полицейские особое внимание уделяют обстановке на дорогах. И особо обращаются к родителям: выбирать для детей яркую верхнюю одежду. Ребенка в темной курточке вечером на дороге плохо видно.

За пять дней ОПМ полицейские выявили более 2 тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе 42 пьяных водителя. Более 260 нарушений допустили пешеходы.