Как проходило голосование в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Совсем скоро в Турции станут известны итоги президентских и парламентских выборов. Как голосовали граждане - в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».

Борьба за пост главы государства развернулась между действующим президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и его главным конкурентом - оппозиционером Кемалем Кылычдароглу. В президентской гонке также участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Помимо президентских выборов в стране также проходят и парламентские выборы 28-го созыва. Для участия в них зарегистрированы 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Эксперты отмечают активную явку избирателей

Как прогнозирует компания «AR-G Research», новый президент определится только во втором туре, так как в первой части электоральной кампании за основных оппонентов проголосует практически одинаковое количество избирателей.

Ожидалось, что на выборах в Турции и за рубежом проголосуют более 64,1 миллиона избирателей. Около 4,9 миллиона человек проголосуют впервые.





Как сообщил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, находящийся в качестве наблюдателя в Анкаре, люди активно посещают избирательные участки.

«Сегодня с 8:00 мы посетили пять избирательных участков в турецкой столице. В целом ситуация стабильная, наблюдается большое количество голосующих. Люди активно посещают избирательные участки», - сообщил он.





По турецкому законодательству для претендента на президентский пост необходимо набрать 50,1% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур.

Турецкие аналитики считают, ни действующий глава государства Реджеп-Тайип Эрдоган, ни его основной конкурент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу не набирают больше 50% голосов.

Возможность отдать свой голос в стране создана и для лиц с ограниченными возможностями, а также престарелых. Для них были организованы передвижные урны для голосования.