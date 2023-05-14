Как проходило голосование в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Совсем скоро в Турции станут известны итоги президентских и парламентских выборов. Как голосовали граждане - в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».

Борьба за пост главы государства развернулась между действующим президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и его главным конкурентом - оппозиционером Кемалем Кылычдароглу. В президентской гонке также участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Помимо президентских выборов в стране также проходят и парламентские выборы 28-го созыва. Для участия в них зарегистрированы 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Эксперты отмечают активную явку избирателей

Как прогнозирует компания «AR-G Research», новый президент определится только во втором туре, так как в первой части электоральной кампании за основных оппонентов проголосует практически одинаковое количество избирателей.

Ожидалось, что на выборах в Турции и за рубежом проголосуют более 64,1 миллиона избирателей. Около 4,9 миллиона человек проголосуют впервые.





Как сообщил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, находящийся в качестве наблюдателя в Анкаре, люди активно посещают избирательные участки.

«Сегодня с 8:00 мы посетили пять избирательных участков в турецкой столице. В целом ситуация стабильная, наблюдается большое количество голосующих. Люди активно посещают избирательные участки», - сообщил он.





По турецкому законодательству для претендента на президентский пост необходимо набрать 50,1% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур.

Турецкие аналитики считают, ни действующий глава государства Реджеп-Тайип Эрдоган, ни его основной конкурент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу не набирают больше 50% голосов.

Возможность отдать свой голос в стране создана и для лиц с ограниченными возможностями, а также престарелых. Для них были организованы передвижные урны для голосования.

Некоторые граждане к выборам подошли по-особенному. На избирательные участки приходят в красочных костюмах и даже верхом на коне.





Видные политические деятели отдали свои голоса

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган, заявивший в воскресенье утром, что будет следить за итогами всеобщих выборов в Турции из Стамбула, поменял свое решение и прибыл в турецкую столицу – Анкару, отправившись в свою резиденцию в Бештепе, пишет портал Haberler.com.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке в начальной школе «Саффет Чеби» в районе Ускюдар в Стамбуле. Глава государства опустил бюллетень в урну для голосования № 3279 в 11:40 по местному времени.

Общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, Реджеп-Тайип Эрдоган выразил надежду, что нынешние выборы пойдут во благо турецкой демократии.

«Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в районе землетрясения также голосуют с большим энтузиазмом. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами и в этом регионе», - сказал он.

На избирательном участке также присутствовали глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, глава муниципалитета Ускюдара Хилми Туркмен, председатель отделения правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле Осман Нури Кабактепе и другие официальные лица.

Как выборы в Турции отразятся на Казахстане

Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказал свое мнение о проходящих выборах в Турции и поделился своими ожиданиями.

«Тот уровень сотрудничества, который у нас есть с Турцией, вряд ли будет снижен. Тем более надо понимать, что даже развитие Транскаспийского маршрута, который ориентирован на турецкие порты, будет актуальным при любом раскладе», - считает Данияр Ашимбаев.

Эксперт также заявил, что все опросы общественного мнения говорят о ситуации 50% на 50%.

Как обстоят дела с парламентскими выборами

Отметим, что граждане Турции сегодня также голосуют за депутатов Великого национального собрания, однопалатного парламента страны. Избиратели в 87 избирательных округах изберут 600 членов парламента, которые будут заседать следующие пять лет.

Рейтинговое агентство «MetroPoll» прогнозирует, что на парламентских выборах оппозиционная «Национальная коалиция» получит 42,1% голосов, а провластный «Народный альянс» – 37,6%.

По данным «Yöneylem», ПСР наберет 30,2% голосов, а РНП – 24,2%.

Однако оценки компании «МАК Consulting» показывают, что партию Реджепа-Тайипа Эрдогана поддержат 34,2% электората, а их оппонентов всего 26%.

Результаты опросов «Türkiye Raporu» свидетельствуют о том, что за провластную ПСР проголосуют около 35,4% населения, а за РНП – 27,4%.

Кроме того, компания «AR-G Research» отмечает, что ПСР наберет 31,4% голосов, а поддержка РНП составит 27,6%.

Рейтинги политических партий, согласно данным «Aksoy», показывают победу ПСР с 31% голосов против 28,4% за РНП.

Агентство «SAROS» правящей партии дает 36,7% поддержки населения, а РНП – 26,5%.

Данные «ArtıBir» показывают, что ПСР одержит победу с 31,1%, а РНП останется в меньшинстве с 27,9%.

Итоги выборов будут озвучены ЦИКом до 21:00 по времени Анкары.

Напомним, в Турции сегодня прошли голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 17:00 по местному времени. Всего в стране установили 191 885 урн для голосования. В голосовании на зарубежных участках могли участвовать более 3,4 млн человек. Для них были сформированы избирательные комиссии в 73 странах и 156 иностранных представительствах.