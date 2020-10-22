Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Как проходили выборы в странах ЕС в период пандемии

    22 Октября 2020, 07:57

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии коронавирусной инфекции две страны-члены Европейского союза провели национальные выборы. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Брюсселе рассказывает о том, как происходили выборы во Франции и Польше.

    Во Франции муниципальные выборы проводились в два этапа, когда граждане республики выбирали местное самоуправление. Первый этап прошел 15 марта, а второй 8 июня 2020 года.

    Примечательно, что после первого этапа выборов мэры ряда французских городов написали коллективное обращение к премьер-министру страны, в котором попросили не затягивать со следующими туром, поскольку городские власти были заинтересованы работать в «полную силу», чтобы справиться с последствиями карантина.

    По согласованию с научным советом по пандемии, правительство Франции согласилось на проведение второго тура в последнее воскресенье июня. В этой связи местные чиновники пообещали обеспечить избирателей средствами индивидуальной защиты.

    По оценкам французских наблюдателей, пандемия оказала значительное влияние на агитацию и процесс голосования. Кандидаты проводили свои предвыборные кампании, не проводя встреч со своими командами. Использовались телефонные звонки целевым избирателям, и активная агитация через Интернет. Отмечается, что члены избирательной комиссии также по телефону звонили избирателям для уточнения их намерений прийти на выборы.

    Во время пандемии общенациональные выборы состоялись в Польше, где в два тура избрали нового президента страны. Первый тур состоялся 28 июня, во втором туре, состоявшемся 12 июля 2020 года, победу одержал Анджей Дуда.

    Из-за пандемии коронавируса выборы президента Польши состоялись двумя способами: традиционным с организацией избирательных участков и «по почте» для находящихся на карантине и всех желающих после подачи соответствующей заявки. Возможностью проголосовать дистанционно воспользовалось порядка 200 тысяч поляков, получивших специальные пакеты для голосования.

    В связи с пандемией коронавируса выборы на участках в Польше проходили в повышенных санитарных условиях.

    Избирательный участок можно было посетить только в маске, на входе были установлены санитайзеры и ограничено количество людей, одновременно находящихся в помещении.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Польша
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос» и переписал историю
    Делегация казахстанской молодежи посещает Страсбург
    Увеличится список вузов Франции, в которых можно учиться по программе «Болашак»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков