Как проходили выборы в странах ЕС в период пандемии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии коронавирусной инфекции две страны-члены Европейского союза провели национальные выборы. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Брюсселе рассказывает о том, как происходили выборы во Франции и Польше.

Во Франции муниципальные выборы проводились в два этапа, когда граждане республики выбирали местное самоуправление. Первый этап прошел 15 марта, а второй 8 июня 2020 года.

Примечательно, что после первого этапа выборов мэры ряда французских городов написали коллективное обращение к премьер-министру страны, в котором попросили не затягивать со следующими туром, поскольку городские власти были заинтересованы работать в «полную силу», чтобы справиться с последствиями карантина.

По согласованию с научным советом по пандемии, правительство Франции согласилось на проведение второго тура в последнее воскресенье июня. В этой связи местные чиновники пообещали обеспечить избирателей средствами индивидуальной защиты.

По оценкам французских наблюдателей, пандемия оказала значительное влияние на агитацию и процесс голосования. Кандидаты проводили свои предвыборные кампании, не проводя встреч со своими командами. Использовались телефонные звонки целевым избирателям, и активная агитация через Интернет. Отмечается, что члены избирательной комиссии также по телефону звонили избирателям для уточнения их намерений прийти на выборы.

Во время пандемии общенациональные выборы состоялись в Польше, где в два тура избрали нового президента страны. Первый тур состоялся 28 июня, во втором туре, состоявшемся 12 июля 2020 года, победу одержал Анджей Дуда.

Из-за пандемии коронавируса выборы президента Польши состоялись двумя способами: традиционным с организацией избирательных участков и «по почте» для находящихся на карантине и всех желающих после подачи соответствующей заявки. Возможностью проголосовать дистанционно воспользовалось порядка 200 тысяч поляков, получивших специальные пакеты для голосования.

В связи с пандемией коронавируса выборы на участках в Польше проходили в повышенных санитарных условиях.

Избирательный участок можно было посетить только в маске, на входе были установлены санитайзеры и ограничено количество людей, одновременно находящихся в помещении.