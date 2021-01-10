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    Как проходила процедура голосования задержанных в ИВС в Усть-Каменогорске

    10 Января 2021, 16:49

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске лица, содержащиеся в изоляторе временного содержания, смогли принять участие в выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области.

    В ведомстве сообщили, что членов избирательной комиссии в защитных костюмах на спецмашине с переносной урной привезли в изолятор, где их встретили сотрудники полиции. Задержанных выводили по одному и измеряли температуру тела. Выдавали им привезенные с собой маски, перчатки, антисептики и ручки. Каждый задержанный из изолятора временного содержания смог принять участие в выборах.

    «Чтобы задержанные к 72 часам и следственно-арестованные использовали свои права, сотрудники УИС организовали доставку членов комиссии с сопровождением в ИВС на специальном автотранспорте», - отметила член избирательной комиссии Айгуль Кадырова.

    Избирательный участок №34 располагается в следственном изоляторе.

    Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. В Караганде более 400 следственно-арестованных приняли участие в голосовании на парламентских выборах.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

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