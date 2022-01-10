Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Как проходила переброска военных сил ОДКБ в Казахстан

    10 Января 2022, 15:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась рассказал, как принималось решение о переброске военных сил организации в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В штабе организации незамедлительно была организована работа по подготовке юридически обоснованных решений по ведению миротворческих операций и координации вопросов развертывания коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Республики Казахстан», - сказал Станислав Зась, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    По его словам, 6 января был оперативно подготовлен и направлен на утверждение проект решений Совета коллективной безопасности о мерах по нормализации обстановки в РК .

    «Я хотел бы выразить признательность вам за оперативное принятие вот этого документа, что позволило в тот же день приступить к переброске воинских контингентов из государств в Республику Казахстан. По вашему поручению, в соответствии с соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ, по принятым решениям на проведение миротворческой операции на территории РК через генерального секретаря ООН проинформированы члены Совета безопасности ООН. Также мной были проинформированы генеральные секретари ОБСЕ и ШОС. Одновременно с преставиелями СМИ была проведена разъяснительная работа по сути принятых решений и механизмов их реализации», - пояснил Станислав Зась.

    Было отмечено, что на следующий день, 7 января, Советом министров обороны ОДКБ были сформированы коллективные миротворческие силы. Командующим коллектвными миротворческими силами назначен командущий ВДВ вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
    Совместимость средств радиоэлектронной борьбы стран ОДКБ обсудили в Минске
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду