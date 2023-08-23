Как продвигают идеологию ценности труда в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В конце прошлого года Правительство Казахстана утвердило Комплексный план по продвижению идеологии ценности труда в обществе на 2023 – 2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, до 2025 года в стране планируется произвести 5 документальных фильмов по продвижению человека труда и неприятию иждивенчества, 10 видеороликов о работниках предприятий, сельского хозяйства, предпринимателях, которые воспользовались государственными программами, отличились трудовыми достижениями.

Вместе с тем, план предусматривает 200 материалов в СМИ с участием лидеров общественного мнения, экспертов, представителей многодетных и малообеспеченных семей по вопросам улучшения качества жизни и социальной защиты населения. Также ведется подготовка цикла телепередач, репортажей и сюжетов с успешными казахстанскими предпринимателями, достигшими своим трудом высоких результатов и направленных на пропаганду рабочих и профессионально-технических специальностей.

Ожидается разработка и распространение вирусных роликов, тик токов, инфографик, наглядных материалов по продвижению ценностей труда, культивированию человека труда и реализация грантового проекта и проекта «Коуч-менторство» для студентов старших курсов ТиПО, ориентированного на развитие профессионализма.

Ролевую модель «Человек труда» планируется изобразить путем визуализации в общественных пространствах в жилых комплексах, торговых домах и местах массового скопления людей через муралы, малые архитектурные формы, билборды, лед-экраны, фотовыставки.

Кроме того, будут проводиться Дни открытых дверей на успешных отечественных предприятиях и производствах с привлечением молодежи и студентов, встречи с обладателями ордена «Герой труда» и представителей трудовых династий с молодежью и школьниками, бесплатных мастер-классов.

Помимо этого, организовываются различные конкурсы, акции, награждения, форумов, массовых мероприятий, уроков в школах, ярмарок вакансий, концертов, фестивалей.