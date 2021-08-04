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    Как продвигают бизнес в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане

    4 Августа 2021, 09:52

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В туристическом комплексе «Керуен сарай» города Туркестан Жамбыл Сарсенбаев зарабатывает до 1000 долларов в день. Во время пандемии, когда все на карантине, это для него большой успех. В праздничные дни доходы туркестанца намного больше, ведь он открыл здесь несколько киосков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    «Торговля здесь очень хорошая. За выходные мы можем заработать свыше одной тысячи долларов в день. И цены на товар устанавливаем приемлемые. От посетителей нет отбоя также в выходные дни. К тому же акимат области нам предлагает льготы, это кредиты под четыре процента. Теперь собираюсь воспользоваться такой возможностью», - говорит он.

    В новых уютных торговых прилавках туристического комплекса сейчас уже начали обслуживать людей. К тому же, здесь полным ходом идет торговля всемирно известными брендами. Для ознакомления с работой новых торговых точек, открывшихся в «Керуен сарае», аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил туристический комплекс и недавно открытый супермаркет. В новом гипермаркете населению представлены продукты питания по очень доступным ценам. Акиматом области в целях поддержки местных предпринимателей для продвижения бизнеса в «Керуен сарай» предоставлен для них льготный кредит под 4%.

    «Площадь торгового центра в комплексе «Керуен сарай« составляет более 23 тысяч квадратных метров. Наши двери открыты для аренды инвесторам, для предпринимателей, занимающихся продажей одежды, открытия кафе и ресторанов. В настоящее время 54% нового комплекса уже готовы к своему открытию. Кроме того, ведутся переговоры еще с 20%. В соответствии с поручением акима Туркестанской области, для предоставления инвесторам льгот на аренду торговых точек был открыт проект кредитования бизнеса «Яссы» через Социально - предпринимательскую корпорацию «Туркестан». Предпринимателям выдается кредит в размере 27 млн. тенге до 5 лет под 4 процента. То есть, бизнесмены имеют полную возможность получить эти деньги и использовать их на ремонт, на свои нужды. Также данный культурно - духовный центр входит в территорию специальной экономической зоны «Turkistan». Поэтому предусмотрены многочисленные условия. Приглашаем всех инвесторов развивать здесь свой бизнес. Сейчас все крупные торговые бренды должны быть заинтересованы в сотрудничестве с современным комплексом «Керуен сарай» , - отметил заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Туркестанская область Туризм Акимат Экономика
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