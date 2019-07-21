Как привыкал к должности Президента, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как по началу привыкал к должности Президента, рассказал Касым-Жомарт Токаев в интервью известному российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0», который транслируют на 31 канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поначалу было непривычно, особенно на публичных мероприятиях, когда говорили Президент- Президент, я оглядывался и думал, что Нурсултан Абишевич приехал. Но вы знаете, это дело времени, к хорошему быстро привыкаешь. Я понимаю, конечно, что президентская стезя – ноша очень тяжелая. Все же надо отвечать за безопасность и благополучие всего государства, народа этого государства. Но тем не менее, президентская обязанность носит и почетный характер, что же скрывать-то», - сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос журналиста.

Глава государства также отметил, что не каждый день люди становятся Президентами.

«Тем более в нашей ситуации, когда это произошло в режиме, как сейчас принято говорить, транзита власти», - добавил Касым-Жомарт Токаев.