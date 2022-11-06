Как приучить ребенка к чтению - советы экспертов

6 Ноября 2022, 01:26

6 Ноября 2022, 01:26

Как приучить ребенка к чтению - советы экспертов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодный книжный фестиваль Kitap Fest прошел в Алматы. В этом году его приурочили к Году детей. В ходе мероприятия писатели, блогеры, журналисты, любители чтения делились своим мнением и опытом, отвечали на разные вопросы, а также рассказали, как приучить ребенка к чтению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Kitap Fest проводится ежегодно с 2013 года при поддержке акимата Алматы с целью развития читательской культуры, создания единой площадки для писателей и их читателей, повышения интереса к книгам среди детей и молодежи.

«За это время Kitap Fest стал любимой площадкой не только для книголюбов Алматы, но и для всех казахстанцев. В 2019 году мы провели фестиваль в нашей столице и с каждым годом расширяем границы возможностей, стремимся к непрерывному развитию. В ближайшем будущем фестиваль планируем провести и в других городах и регионах страны, так как видим огромную заинтересованность в нем», - сказала координатор фестиваля Майра Альжанова.

В рамках мероприятия прошли книжно-иллюстрированная выставка, встречи и мастер-классы с казахстанскими писателями и лидерами мнений, конкурсы и акции, развлекательная программа для детей, а также ярмарка от крупнейших издательств и книжных магазинов Казахстана.

Автор нескольких книг, детская писательница Алина Олжас заявила, что нынешнее поколение любит визуализацию: читают комиксы, книги с картинками.

«Я выпустила одну детскую иллюстрированную книгу. Это тоже своего рода привлечение ребенка к чтению. Дети, посмотрев на картинку, представляют героев или событие. Я думаю, что больше всего надо делать упор на иллюстрации, работу с художниками, создавать что-то простое для понимания деток. Литературный язык, конечно, хорошо, но детям нужна доступность, чтобы эти книги были читабельны, написаны простым языком. У меня еще есть аудиокнига. Это очень удобно для тех, кто любит слушать сказки», - отметила Алина Олжас.

Она советует родителям начинать с простых книг, чтобы привить ребенку любовь к чтению. Также им необходимо самим читать. По ее словам, чтение обогащает речь ребенка, развивает мышление, учит различать реальность и вымысел.

Блогер, мама троих детей Салтанат Мулкибаева добавила, что любовь и отношение к чтению у ребенка закладывается в первые пять лет.

«Первое отношение ребенка к чтению начинается тогда, когда родитель в первый раз рассказывает истории. Не обязательно эта история должна быть с книжки, а просто начинает сочинять истории с ребенком, делиться с ним. Когда каждый вечер читает книжки. Также я рекомендую всем, у кого маленькие дети, читать больше книг с картинками. Дети их больше понимают. Они воспринимают информацию намного проще, если вы будете читать вместе. Можно остановиться на самом интересном месте, ведь дети любопытные. Родителям следует больше уделять время, нужно читать. На сегодня в открытом доступе есть много способов чтения, к примеру, хорошо помогает скорочтение, есть таблица Шульте, можно читать с указкой, дети еще любят замерять свою скорость, поэтому им можно читать под метроном. Есть книги тренажеры», - сказала она.

Гости фестиваля Марина Шарипова и Жанаргуль Айзакова, которые являются авторами и ведущими подкаста «Книгометр» считают, что современных детей больше интересуют видеоигры и гаджеты, но, чтобы они начали читать, нужно им покупать современные и интересные, легкие книги, комиксы. Спикеры советуют придерживаться стабильности - уделять чтению минимум по 30 минут в день.

В ходе фестиваля жители и гости города могли обменяться книгами, купить понравившиеся произведения со скидкой или вовсе взять их совершенно бесплатно. По данным организаторов, в этом году на книжном фестивале представили более 3 тысяч бесплатных книг самых разнообразных жанров. Кроме того, впервые на фестивале прошла акция «Ауылға кітап», где каждый желающий смог передать книгу в сельские библиотеки Казахстана.