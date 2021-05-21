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    Как приложение Ashyq будет интегрировано с паспортом вакцинации

    21 Мая 2021, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков прокомментировал вопрос журналиста о том, как приложение Ashyq будет интегрировано с паспортом вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если вы ПЦР-тест сдали, через три дня высветится «зеленый» статус. Это алгоритм, предоставленный нашим главным санитарным врачом и Минздравом. Что касается вакцинации, технические работы почти завершили. В ближайшее время будем готовы. Как вы знаете, министр здравоохранения сказал, что с 1 июля мы полностью перейдем. Но так как мы технически уже готовы, хотим предложить быстрее запустить», - отметил Бекболат Молдабеков.

    Ранее Б. Молдабеков пояснял, почему вчера в системе Ashyq произошли сбои. Он заверил, что с сегодняшнего дня не должно быть таких сбоев, так как Ashyq полностью переведен на сервера АО «Национальные информационные технологии».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Цифровой Казахстан Коронавирус в РК Вакцинация
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