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    Как преобразилась после реконструкции Ак мечеть в Костанае

    9 Января 2021, 14:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил старейшую мечеть Марала Ишана, известную как Ак мечеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима области.

    «Сегодня посетил сакральный объект «Ак мечеть» и административное здание, находящееся на ее территории.

    Как сообщалось ранее, в мае прошлого года завершены научно-реставрационные работы на памятнике архитектуры «Ак мечеть».

    В 2020 году также проведена реконструкция административного здания. Здание построено в 1954 году и морально устарело. В рамках реконструкции был укреплен фундамент здания, отремонтированы кровля, фасад, инженерные коммуникации, заменены окна и двери», - сообщил аким.

    Административное здание перейдет на баланс ГУ «Управление по делам религий акимата Костанайской области».

    Теперь тут будут располагаться коллектив управления и подведомственное ему учреждение — Центр исследований проблем религии. Организация деятельности указанных учреждений будет способствовать эффективной реализации государственной политики в сфере религиозных отношений, отметил Архимед Мухамбетов.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Костанайская область Акимат Строительство Рухани жаңғыру Сакральная география Общество
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