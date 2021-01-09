Как преобразилась после реконструкции Ак мечеть в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил старейшую мечеть Марала Ишана, известную как Ак мечеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима области.

«Сегодня посетил сакральный объект «Ак мечеть» и административное здание, находящееся на ее территории.

Как сообщалось ранее, в мае прошлого года завершены научно-реставрационные работы на памятнике архитектуры «Ак мечеть».

В 2020 году также проведена реконструкция административного здания. Здание построено в 1954 году и морально устарело. В рамках реконструкции был укреплен фундамент здания, отремонтированы кровля, фасад, инженерные коммуникации, заменены окна и двери», - сообщил аким.

Административное здание перейдет на баланс ГУ «Управление по делам религий акимата Костанайской области».

Теперь тут будут располагаться коллектив управления и подведомственное ему учреждение — Центр исследований проблем религии. Организация деятельности указанных учреждений будет способствовать эффективной реализации государственной политики в сфере религиозных отношений, отметил Архимед Мухамбетов.