+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как предотвратить отравление угарным газом – рекомендации ДЧС ВКО

26 Декабря 2021 00:38
Поделиться:
Как предотвратить отравление угарным газом – рекомендации ДЧС ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы из числа пожарных инспекторов, сотрудников службы пожаротушения Восточно-Казахстанской области ежедневно осуществляют подворовой обход домов. Спасатели напомнили казахстанцам о правилах эксплуатации печей и соблюдении мер безопасности в новогодние праздники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Новости по теме
Участок автодороги «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за бурана
Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта Суды по освобождению осужденных по амнистии проходят онлайн в ВКО

С начала текущего года в Восточном Казахстане проведено 464 564 обхода с охватом 814 629 человек, 517 сходов и 706 рейдов. Благодаря своевременной профилактике на сегодняшний день снижение количества пожаров в регионе составило 26% и снижение случаев гибели граждан на 29%.

В городе Риддер прошел массовый рейд с участием пожарного десанта, из сотрудников ДЧС ВКО. Спасатели и пожарные посетили более 200 домов, с жителями которых организовали подробный инструктаж по правилам эксплуатации печей и соблюдению мер безопасности в новогодние праздники, действию при пожаре. Для того, чтобы эти правила лучше запомнились и соблюдались постоянно, сотрудники ЧС вручили населению памятки.
ДЧС ВКО напоминает, как предотвратить отравление угарным газом:

o Используйте только исправное печное оборудование.

o Трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям.

o Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

o Многие жители, пытаясь экономить тепло, как правило, прикрывают заслонку печи, думая, что уголь уже прогорел, так чего же теплу зря выходить в трубу. Однако с теплом зачастую в комнату попадает угарный газ. Поэтому ни в коем случае не закрывайте заслонки.

· Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей очищаются от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже одного раза в три месяца – для отопительных печей, не реже одного раза в два месяца – для печей непрерывного действия;

· Перед отопительной печью должен находиться металлический предтопочный лист размером 50*70 см;

· Раскаленную золу и шлак после выгребания из топок удаляют в специально отведенное для них место и проливают водой.

· Немаловажным фактором безопасной эксплуатации печного отопления является правильное устройство отопительной печи. Отопительная печь должна иметь установленную нормами противопожарную разделку (отступку) от горючих конструкций

· При чрезвычайной ситуации сообщайте по номерам 101 или 112.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники.

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #Регионы   #МЧС   #ДЧС   #Отопительный сезон  
Поделиться:
Новости по теме
Участок автодороги «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за бурана
Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта
На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта
Суды по освобождению осужденных по амнистии проходят онлайн в ВКО
Популярное
1 442 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 Развязку возле рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы
3 Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области
4 Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
5 Победителей областного смотра «Ақмола жұлдыздары-2021» наградили в Кокшетау
6 Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Алматы и Балхаше
Читайте также
Воспитанники военных школ «Жас улан» дали клятву на верность Родине
Мемориальный комплекс «Азаттықтың ақ таңы» открыли в Актобе
442 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Развязку возле рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы
Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
Победителей областного смотра «Ақмола жұлдыздары-2021» наградили в Кокшетау
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Алматы и Балхаше
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив