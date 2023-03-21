Как празднуют Наурыз в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Праздничные гуляния, концерты, выставки народных мастеров, национальные игры и угощения - так с размахом отмечают Навруз в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Массовые народные гуляния в Ташкенте проходят практически во всех уголках города: в парках Anhor, Ashgabat, Central Park, Tashkent City Park, Magic City и других популярных локациях.

Звуки карнаев и сурнаев возвестили о начале празднования. Фольклорно-этнографические коллективы в песнях и танцах показали неповторимый восточный колорит и богатство узбекской национальной культуры.

Выступления канатоходцев, показы национальных костюмов, выставка народного прикладного искусства, веселые танцы детей дарят всем радостное настроение.

Празднование прихода весны не было бы полноценным без жемчужин узбекской кухни. На костре – плов, в тандырах – самса, в пиалах – терпкий зеленый чай и конечно же главное блюдо Навруза - сумаляк. Это известное с древних времен ритуальное блюдо из проросших зерен пшеницы, которое готовят в больших котлах на живом огне в течение дня. По легенде, первые люди, поселившиеся в Центральной Азии, с трудом пережили одну из холодных и затяжных зим, к концу которой у них не осталось ничего, кроме запасов зерна, сделанных для весеннего сева. Пришлось сварить часть зерен, подмокших и проросших от сырости. Получившееся блюдо оказалось необычайно питательным и придало им сил для жизни и обновления. С тех пор сумаляк обязательно варят на праздник весеннего равноденствия. Ведь чем богаче угощения, тем счастливее будет год.

Древний праздник гармонично трансформировался в современную жизнь и является важным связующим звеном истории и современности Узбекистана. Узбекистанцы, сохраняя эти древние обычаи и традиции, продолжают делиться с ближними счастьем видеть своих близких, радоваться новой весне и Наврузу.