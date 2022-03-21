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    Как празднуют Наурыз в Ташкенте

    21 Марта 2022, 20:01

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Праздничные гуляния, концерты, выставки народных мастеров, национальные игры и угощения - так с размахом отмечают Навруз в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Несмотря на пасмурную погоду, массовые народные гуляния в Ташкенте проходят практически во всех уголках города – в парках Навруз, Анхор, Ашхабад, Ташкент-Сити, а также в торгово-развлекательных центрах, городских театрах и цирке.

    Звуки карнаев и сурнаев возвестили о начале празднования. Фольклорно-этнографические коллективы в песнях и танцах показали неповторимый восточный колорит и богатство узбекской национальной культуры.

    Выступления канатоходцев, показы национальных костюмов, выставка народного прикладного искусства, веселые танцы детей дарят всем радостное настроение.

    Празднование прихода весны не было бы полноценным без жемчужин узбекской кухни. На костре – плов, в тандырах – самса, в пиалах – терпкий зеленый чай, и конечно же, главное блюдо Навруза - сумаляк. Ведь чем богаче угощения, тем счастливее будет год.

    Древний праздник гармонично трансформировался в современную жизнь и является важным связующим звеном истории и современности Узбекистана. И узбекистанцы, сохраняя эти древние обычаи и традиции, продолжают делиться с ближними счастьем жить, видеть своих близких, радоваться новой весне и Наврузу.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Наурыз Общество
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