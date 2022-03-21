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Как празднуют Наурыз в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
21 Марта 2022, 20:01
Как празднуют Наурыз в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Праздничные гуляния, концерты, выставки народных мастеров, национальные игры и угощения - так с размахом отмечают Навруз в столице Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на пасмурную погоду, массовые народные гуляния в Ташкенте проходят практически во всех уголках города – в парках Навруз, Анхор, Ашхабад, Ташкент-Сити, а также в торгово-развлекательных центрах, городских театрах и цирке.

Звуки карнаев и сурнаев возвестили о начале празднования. Фольклорно-этнографические коллективы в песнях и танцах показали неповторимый восточный колорит и богатство узбекской национальной культуры.

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Выступления канатоходцев, показы национальных костюмов, выставка народного прикладного искусства, веселые танцы детей дарят всем радостное настроение.

Празднование прихода весны не было бы полноценным без жемчужин узбекской кухни. На костре – плов, в тандырах – самса, в пиалах – терпкий зеленый чай, и конечно же, главное блюдо Навруза - сумаляк. Ведь чем богаче угощения, тем счастливее будет год.

Древний праздник гармонично трансформировался в современную жизнь и является важным связующим звеном истории и современности Узбекистана. И узбекистанцы, сохраняя эти древние обычаи и традиции, продолжают делиться с ближними счастьем жить, видеть своих близких, радоваться новой весне и Наврузу.

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