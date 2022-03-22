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    Как празднуют Наурыз в Семее

    22 Марта 2022, 18:23

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На городских площадях проходят спортивные состязания и ярмарка декоративно-прикладного искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    На городских площадях сегодня многолюдно. Для горожан здесь проходит праздничный концерт и театрализованное представление. На площадях установлены юрты и другие праздничные атрибуты. Горожан угощают традиционными наурыз-коже и ароматными баурсаками. Здесь же проходят спортивные состязания и развернулась ярмарка декоративно-прикладного искусства.

    Поздравил горожан с праздником и аким ВКО Даниал Ахметов: «Наурыз – это не только символ Нового года, но и праздник изобилия. По инициативе Президента Республики Касыма-Жомарта Токаева на территории Семейского региона будет образована Абайская область. Это даст новый виток развития духовному центру Казахстана не только в сфере экономики, но и во многих других сферах. У нас есть лишь одна Родина – Казахстан. Мир и согласие – наши главные ценности. Каждой семье желаю счастья и удачи. Наурыз мерекесі құтты болсын!».

    В этот день Даниал Ахметов также вручил семейчанам и жителям близлежащих районов государственные награды.

    Так, Указом президента Республики Казахстан, орденом «Парасат» награжден директор Восточно-Казахстанской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва №1 Мерейгалы Кошкинов. Орденом «Курмет» награждены секретарь маслихата г. Семея Бейсенбек Акжалов и тренер дестко-юношеской спортивной школы имени Имашева Тарбагатайского района Бакытомир Шолгумбаев. Медалью «Шапагат» награждены студент Семейского финансово-экономического колледжа имени Р. Байсеитова Мерейбек Магабилов, и ветеран труда из Зайсанского района Раиса Шотаева. Нагрудным знаком «Алгыс» Президента Республики Казахстан награждены директор ТОО «СемАз» Асемхан Доскужанов, директор ТОО «Элхон» г.мУсть-Каменогорска Лукбек Тумашинов и заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний медицинского университета Семея Имдат Эфендиев.


    Праздничные гуляния пройдут до вечера. Завершится праздник фейерверком в 21:00.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Наурыз Общество
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