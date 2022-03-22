Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Как празднуют Наурыз в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Марта 2022, 18:23
Как празднуют Наурыз в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На городских площадях проходят спортивные состязания и ярмарка декоративно-прикладного искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

На городских площадях сегодня многолюдно. Для горожан здесь проходит праздничный концерт и театрализованное представление. На площадях установлены юрты и другие праздничные атрибуты. Горожан угощают традиционными наурыз-коже и ароматными баурсаками. Здесь же проходят спортивные состязания и развернулась ярмарка декоративно-прикладного искусства.

photo

Поздравил горожан с праздником и аким ВКО Даниал Ахметов:
«Наурыз – это не только символ Нового года, но и праздник изобилия. По инициативе Президента Республики Касыма-Жомарта Токаева на территории Семейского региона будет образована Абайская область. Это даст новый виток развития духовному центру Казахстана не только в сфере экономики, но и во многих других сферах. У нас есть лишь одна Родина – Казахстан. Мир и согласие – наши главные ценности. Каждой семье желаю счастья и удачи. Наурыз мерекесі құтты болсын!».

photo

photo

В этот день Даниал Ахметов также вручил семейчанам и жителям близлежащих районов государственные награды.

photo

Так, Указом президента Республики Казахстан, орденом «Парасат» награжден директор Восточно-Казахстанской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва №1 Мерейгалы Кошкинов.
Орденом «Курмет» награждены секретарь маслихата г. Семея Бейсенбек Акжалов и тренер дестко-юношеской спортивной школы имени Имашева Тарбагатайского района Бакытомир Шолгумбаев. Медалью «Шапагат» награждены студент Семейского финансово-экономического колледжа имени Р. Байсеитова Мерейбек Магабилов, и ветеран труда из Зайсанского района Раиса Шотаева.
Нагрудным знаком «Алгыс» Президента Республики Казахстан награждены директор ТОО «СемАз» Асемхан Доскужанов, директор ТОО «Элхон» г.мУсть-Каменогорска Лукбек Тумашинов и заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний медицинского университета Семея Имдат Эфендиев.

photo


Праздничные гуляния пройдут до вечера. Завершится праздник фейерверком в 21:00.

Восточно-Казахстанская область   Наурыз   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане