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    Как празднуют Наурыз в Иране

    21 Марта 2022, 18:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник по культуре посла Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Талеби Матин поздравил казахстанцев с праздником Наурыз и рассказал, как отмечают этот праздник в его стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что Наурыз является одной из древних традиций иранцев и считается началом Нового года.

    «Что касается обычаев, связанных с Наурызом, то в них входят көрісу, украшение дома, подготовка угощений на стол, в том числе «Хафт син» - это блюдо из семи компонентов, начинающихся на букву «син». Также принято надевать новую одежду, поздравлять, прощать обиды, просить прощения, дарить подарки. Есть традиция «Чоршамбе сури» - в последнюю среду старого года нужно выйти на улицу, жечь костры, обливать друг друга водой, угощать сладостями», - рассказал дипломат.

    По его словам, сказочным персонажем является Хаджи Фируз. А завершаются новогодние празднования на 13 день после Наурыза – трацидионно проводится обряд «Сизда Бедар», согласно которому в этот день нужно выходить на природу. В Иране этот день называется Днем природы и отмечается 2 апреля.

    Али Акбар Талеби Матин подчеркнул, что Наурыз является символом иранской культуры и единства иранских этносов. Этот праздник отмечают народы, говорящие на разных языках, поэтому он имеет важное значение для международного сообщества. Этому свидетельствует признание Наурыза ООН и включение его в репрезентативный список ЮНЕСКО.

    «Наурыз – это праздник радости. Радость и счастье являются социальными явлениями и не принадлежат какому-то определенному классу, религии или убеждению», - добавил советник посла Ирана в Казахстане.

    Фото: astana-akshamy.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Иран Наурыз Общество
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