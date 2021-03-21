Как празднуют Наурыз в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В этом году из-за второй волны пандемии в Иордании многие мероприятия, в числе которых Наурыз мейрамы, были отменены. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с живущими в Хашимитском королевстве казахстанцами, которые рассказали о том, как праздновался Наурыз в прежние годы, популярен ли этот праздник в Иордании и скучают ли они по Казахстану.

Казахстанцы в Иордании любят праздник Наурыз, и каждый год стараются отпраздновать его вместе с нашими соотечественниками. За исключением последнего года, вынудившего из-за начавшейся пандемии отменить все массовые мероприятия, посольство Казахстана в Иордании брало на себя организацию этого праздника, в котором всегда принимали активное участие представители казахской диаспоры, а также наши студенты, получающие знания в иорданских вузах.

Участники праздника надевали национальную одежду, проводили концерты, которые обязательно сопровождались национальными танцами, песнями и игрой на домбре.

«Каждый год для нас Наурыз - это повод встретиться с нашими земляками и поэтому мы отмечаем его вместе. Когда мы встречаемся, чувствуешь, будто бы побывал на Родине в Казахстане.

В странах Ближнего Востока не отмечают Наурыз и многие понятия не имеют что это за праздник. Например, в Иордании Наурыз отмечают только представители иранских и тюркских народов, среди которых есть и жители постсоветских республик», - рассказала Гульмира , которая 6 лет назад переехала с семьей учиться и жить в Иорданию.

По ее словам, несколько лет назад удалось отпраздновать Наурыз вместе с казахстанскими и иностранными студентами, среди которых были выходцы из стран бывшего Союза. Объединившись с ребятами из Азербайджана, Турции, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана, они установили юрту, надев казахскую национальную одежду, угощали гостей баурсаками и Наурыз коже.

«Гостям мероприятия тогда удалось познакомиться с нашими обрядами и традициями, национальными танцами, многие впервые услышали как звучит домбра. Некоторым даже довелось поучаствовать в таких казахских играх, как «асық ату», «қазақша күрес», «арқан тарту» и «қол курес», - заключила она.

Представитель общественной организации «Иорданско-Казахский культурный форум» Жанар Кукаева живет больше 20 лет в Иордании с семьей.

«Сейчас все меняется, и иорданцы все больше и больше узнают об этом празднике весеннего равноденствия. В нашей семье очень любят казахскую национальную кухню. Например, қазы и ет - это самые любимые блюда, как у нас в семье, так и у родственников мужа. Детям я прививаю любовь к казахской культуре, они слушают казахскую музыку и танцуют национальные танцы.

Очень скучаю по родной земле, особенно по степи и жайлау, это уже в крови. В будущем я и моя семья планируем жить в Казахстане. Мой старший сын уже работает там. С соотечественниками стараемся всегда поддерживать отношения, активно участвуем в фестивалях наций, где представляем Казахстан на самом высоком уровне», - отметила Жанар Кукаева.

«До Иордании я побывала в России, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Знаю, что в Турции Наурыз в разных регионах отмечают по-разному.

В Иордании я живу около 10 лет и здесь его совсем не празднуют. Поэтому мы стараемся собираться здесь своей компанией из соотечественников и казахстанских студентов, учащихся в различных университетах Иордании.

В 2016 году мы организовали празднование Наурыза в Иорданском университете, тогда нас поддержали наши казахстанские студенты и некоторые из живущих тут казахов. Хоть мы и не катались на лошадях, и не играли в кокпар, зато приготовили Наурыз коже, а также накрыли специальный стол из национальных блюд, пели и играли на домбре, соревновались в перетягивании каната и «қол курес», - поведала доктор наук, тюрколог, преподаватель турецкого языка и литературы в Иорданском университете Бағдагүл Мұса.

По ее словам, в Иордании сложно найти наши национальные блюда, но у них на столе нередко можно увидеть қазы, тары, талқан, домашнее масло, а также блюда из творога и курта.

«Я считаю, что трудно встретить казахстанца, который бы не скучал по своей стране, своей Родине. С 15 лет я живу вдалеке от родного аула, и хотя я должна была бы привыкнуть к этому, все равно скучаю по родному дому. Возможно, такое чувство ностальгии необходимо, чтобы больше ценить Родину», - добавила Бағдагүл Мұса.

«До пандемии коронавируса мы каждый год принимали активное участие в мероприятиях, организованных нашим посольством по случаю Наурыза, играли в футбол, ставили юрту, а также угощались казахскими национальными блюдами», - рассказал студент третьего курса иорданского Университета Ближнего Востока Жаксылык.

«Мы стараемся соблюдать все казахские традиции и праздники, при этом иорданские традиции не слишком отличаются от казахстанских. Как любой казахстанец, конечно же, я скучаю по Казахстану, по родным, по друзьям. Очень замечательно, что сейчас есть интернет, можно спокойно пообщаться с ними через видеосвязь. Нам сейчас намного проще по сравнению с теми, кто сюда переехал в 80-90-е годы. Ну а еще мы скучаем по нашей вкусной национальной кухне», - сообщила живущая в Иордании 10 лет вместе с семьей Жулдыз.

В завершении все они пожелали Казахстану мира, спокойствия и голубого неба, а всем казахстанцам - счастья, здоровья, благополучия в семье, добра, тепла, любви и понимания!