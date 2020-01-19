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    Как празднуют Крещение в Кокшетау

    19 Января 2020, 01:18

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 54 официальных места для купания на праздник Крещение Господне определены в Акмолинской области. В Кокшетау иордань традиционно подготовили на озере Копа возле спасательной станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Смыть с себя все грехи и зарядиться здоровьем, окунувшись в священную воду, - с таким настроем пришли сегодня на озеро Копа большинство жителей областного центра.

    После освящения воды Владыкой Серапионом начинается традиционное купание в проруби. Для удобства пришедших рядом расположены теплые пункты для переодевания и обогрева, в качестве которых выступили вахтовые автомобили, автобусы и другая спецтехника, а также палатки. Недалеко можно согреться горячим чаем. Здесь же машины скорой помощи, спасателей и полиции. Впрочем, всех купающихся сотрудники ДЧС заранее ознакомили с правилами купания, а также предупредили, при каких заболеваниях купание в проруби противопоказано.

    «Ежегодно купаемся всей семьей на Крещение в проруби. После этого всегда испытываешь колоссальный заряд энергии, как будто заново рождаешься! Спасибо всем службам, что так здорово всегда всё организуют», - поделилась с Казинформом жительница города Александра Сергеева.

    Как отметили в ДЧС региона, всего по Акмолинской области задействовано более 400 спасателей, а также порядка 140 единиц техники. В прошлом году в регионе на Крещение успели искупаться 18 тыс. человек, из которых пять тыс. – в Кокшетау.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Религия Общество
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