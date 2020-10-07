Как праймериз отразились на политической повестке дня - политобозреватель Андрей Зубов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улучшаться - значит изменяться, а быть лучшим - значит меняться часто. Эта фраза принадлежит Уинстону Черчиллю, который, как вы знаете, довольно неплохо разбирался в политике. Наверняка, эту цитату помнили и руководители правящей казахстанской партии Nur Otan, когда принимали решение провести внутрипартийные выборы. Провести беспристрастный анализ того, как прошли праймериз, и как их результаты повлияют на нашу с вами жизнь, предлагает политический обозреватель Андрей Зубов, передает МИА «Казинформ».

«Главная идея внутрипартийных выборов в любой стране – это привлечение в свои ряды самых активных членов социума. Параллельно осуществляются и другие идеи: омоложение кадров, консолидация членов партии, чистка и смена партийных элит, формирование списков будущих кандидатов в органы власти и так далее. Именно такие задачи перед партией поставил и ее лидер – Нурсултан Назарбаев, - отметил Андрей Зубов. - Что касается внутрипартийных выборов, то здесь праймериз свою задачу выполнили. В голосовании участвовало 84,2 % от общего числа зарегистрированных членов Nur Otan – всего 662 687 человека. 84,2% голосующих – отличный показатель для любой политической структуры в любом государстве планеты.

Также неплохо выполнена еще одна установка - обновление и омоложение партийных рядов. В праймериз участвовали представители всех слоев населения - из 10 990 зарегистрированных кандидатов – 7 143 самовыдвиженца, 36,7% – женщины, 29% – представители молодежи.

Однако, всё это - дела партийные. В нашей стране праймериз дали еще один, совершенно неожиданный эффект. Во время агитационных мероприятий (свыше 60 тысяч встреч с общим охватом в 1,4 млн человек) было собрано более 20 тысяч наказов от избирателей! Это беспрецедентный факт, который говорит, как минимум, о двух вещах: о том, как много у нас накопилось проблем и о том, что население видит в партии реальную силу, способную эти проблемы решить. Последний момент, думаю, не смогут отрицать даже самые закоренелые диссиденты.

Большинство этих наказов уже нашли отражение в 216 предвыборных программ для регионов, и заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал, что больше всего жителей Казахстана волнуют проблемы доступности жилья, плохих дорог, социальной поддержки малоимущих, здравоохранения и образования. По заверению Б.Байбека, все наказы уже «взяты на карандаш».

Вместе с тем, Андрей Зубов предлагает посмотреть, как праймериз отразились на политической повестке дня.

«Собственно говоря, они эту повестку поменяли кардинально: ведь прошедшие выборы явились фундаментом совершенно новой политической культуры, - считает А. Зубов. - На фоне происходящих политических кризисов в Беларуси и Кыргызстане праймериз в Казахстане - хороший пример того, как можно спокойно, мирно и эволюционно проводить политические реформы.

Нарушения и эксцессы, конечно, были, но они ожидались. Еще задолго до начала агитационных мероприятий многие политологи предупреждали: старая элита так просто со своих позиций не уйдет. «Воля политического менеджмента партии Nur Otan может быть девальвирована действиями местных акимов. Обладая большими полномочиями, имея крупное влияние и рычаги, могут воспрепятствовать проведению частных и открытых праймериз», - еще в августе предупреждал глава Лиги сторонников партии Nur Otan Ерлан Саиров.

Вот и председатель Комитета партийного контроля Павел Казанцев сразу же после окончания голосования провел свой «разбор полетов». В ходе проведения праймериз рассмотрено более 30 жалоб и обращений. Сняты с участия 34 кандидата, взыскания наложены на 30 членов партии. Особенно запомнился случай с председателем «Союза строителей Казахстана» Талгатом Ергалиевым, который занимался прямой фальсификацией на выборах. За него голосовали совершенно посторонние люди, не имеющие никакого отношения ни к партии, ни к Союзу строителей, ни к городу, в котором проживает теперь уже экс-кандидат.

Еще один шумный скандал случился с первичной партийной ячейкой ТОО «Азия Центр Снаб» города Нур-Султана. Директор этой фирмы У.Алиев умудрился объявить членами партии и своими работниками 3116 (!) человек. Простая проверка показала, что многие из «партийцев» даже не подозревали о своем членстве в партии и никогда не работали в указанной компании. В итоге афериста сняли с участия в праймериз, 3116 липовых членов из партии исключили, а саму первичку распустили.

Досталось и акимам разных уровней. Например, за препятствия кандидатам в проведении агитации объявлены выговоры акиму Бостандыкского района Алматы, первым заместителям председателей Бостандыкского и Ауэзовского районных филиалов партии Алматы, вынесено предупреждение первому заместителю председателя Есильского районного филиала партии города Нур-Султан. Уверен, что это еще не всё, потому что в Комитет партийного контроля продолжают поступать жалобы по фактам нарушений в ходе голосования. Кстати говоря, именно эти скандалы придали всему течению праймериз некую остроту и достоверность».

По мнению политического обозревателя, есть моменты, которые заставляют задуматься.

« Например, явная консервативность аудитории. Среди победителей голосования очень высока доля руководителей предприятий (они же – главы первичных партийных ячеек) и работников госаппарата, - говорит А. Зубов. - На мой взгляд это связано с двумя причинами: тем, что рядовые партийцы не имеют никакого опыта участия в политической борьбе (у нас до этих праймериз и борьбы-то толком не было!); и тем, что члены низовых звеньев партии связаны с кандидатами производственными или служебными отношениями.

Сложно пока говорить и о том, насколько эффективным и действенным окажется вновь избранный актив. Ведь наряду с новыми «ядерными» членами партии, о которых говорил Н.Назарбаев, в число победителей, набравших большое количество голосов, вошли и те, для кого праймериз – просто удобная ступенька во властные коридоры».

«Тем не менее, праймериз-2020 состоялись. Прошли они в тяжелый для всех нас «коронавирусный» год и прошли успешно. Дальше – формирование нового партийного актива, подготовка к выборам в парламент, и, самое главное, - работа по выполнению тысяч поручений избирателей. Именно здесь понадобится все трудолюбие и оптимизм новых управленцев, прошедших через все трудности общественного и личного выбора», - заключил А. Зубов.

Фото: facebook/Andrey Zubov



