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    Как праймериз может помочь развитию демократии в Казахстане

    22 Августа 2020, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский предприниматель Талгат Дюсеков вступил в Лигу сторонников партии Nur Otan и намерен участвовать в предстоящих праймериз партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Лига сторонников партии – это люди, представленные из разных сфер деятельности. Это абсолютно объективные люди, которые наблюдают за процессом проведения, за объективностью и прозрачностью праймериз, с момента объявления регистрации. Лига является в моем представлении неким мостом между народом и самой партией», - сказал Талгат Дюсеков в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    Что касается праймериз, то его радует тот факт, что в этом могут принять участие все желающие.

    «И каждый может проверить свои силы, заявить о себе. Хорошо, что власти посредством лидирующей парии услышали народ. Такая возможность – это шаг к реальной демократии. То, что партия власти становится партией народа, я бы назвал историческим шагом. Возможно, те люди, которые выиграют в праймериз, станут первыми в истории людьми, которые будут жить на одной волне с народом и слышать его. И тогда «Слышащее государство» станет реалией и через народных избранников», - подчеркнул спикер.

    «Касательно праймериз, мы осуждали, насколько это реально, транспарентно и прозрачно. И первый заместитель партии разложил все «по полочкам», и действительно убедил в том, что все это – реально. Посмотрим, все это будет видно по итогам праймериз. Я принимал участие в круглом столе, представляя бизнес. И мое видение заключается в том, что в Казахстане на данный момент необходимо делать акцент на развитии среднего класса. Необходимо развивать малый и средний бизнес», - заключил Т. Дюсеков.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нур Отан Общество
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