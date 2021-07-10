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    Как Правительство РК планирует удерживать рост цен на социально значимые продтовары

    10 Июля 2021, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие оперативные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары принимаются в Казахстане, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В фокусе особого внимания Правительства – цены на социально значимые продовольственные товары. В мае текущего года цены на продовольственные товары в годовом выражении в мире выросли почти на 34%. Правительством, совместно с регионами, принимаются оперативные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Данный вопрос находится на особом контроле», - сказал Аскар Мамин.

    По словам Главы Кабмина, установлены предельные цены для 12 регионов.

    «Для насыщения рынка продуктовыми товарами и стабилизации цен заключены соглашения почти с 16-тью тысячами производителей и торговых объектов, увеличена оборотная схема с 33,3 млрд тенге до 50 млрд тенге, проведен форвардный закуп на 10 млрд тенге. Принимаемые меры позволят удержать рост цен на социально значимые продтовары на уровне 9,5% до конца текущего года», - заверил Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Цены и тарифы Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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