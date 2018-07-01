Как правильно выбрать рюкзак для первоклассника
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин просит родителей обратить внимание на правильный выбор ранца или рюкзака, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Приобретая, ранец или рюкзак, необходимо учитывать основные моменты: размер, вес, анатомическую форму, конструкцию, посадку, прочность, практичность, качество используемых материалов и их безопасность», - сказал Жандарбек Бекшин.
Как подчеркнул главный санврач, правильный выбор школьного ранца или рюкзака в соответствие с ростом и весом ребенка крайне важен для здоровой спины и является одним из важных вопросов для каждого родителя
Главный санитарный врач страны попросил родителей выбирать ранец или рюкзак с жесткой ортопедической спинкой. «Лямки рюкзака должны быть широкими и из приятного на ощупь материала, чтобы, не врезались в плечи ребенка от тяжести. Размер и вес ранца должен соответствовать росту и возрасту ребенка», - подчеркнул Жандарбек Бекшин.
Как подчеркнул Жандарбек Бекшин, школьный рюкзак без содержимого должен весить не более 1 килограмма. Его вес со всем его содержимым должен составлять максимум 10% от общего веса ребенка, чьи физические показатели развития соответствуют их возрасту согласно нормам.
«Нормы таковы: 1-3 классы - до 1,5 -2 кг; 4-5 классы - до 2-2,5 кг; 6-7 классы - до 3-3,5 кг; 8 -11 (12) классы - до 4-4,5 кг.», - акцентировал внимание Жандарбек Бекшин.
Вес учебников, по его словам, не должен превышать: 300 граммов для учащихся 1-4 классов, 400 граммов для 5-6 классов, 500 граммов для 7-9 классов и 600 граммов для 10-12 классов.
Как проинформировал Бекшин, вес учебников контролируется - ежегодно проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза школьных учебников. «В результате выявленных нарушений ТОО «Алматы кiтап баспасы» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 453800 тенге с приостановлением деятельности по комиссионной торговле сроком на 1 месяц», - сообщил Бекшин.
По информации главного санврача, издательства и впредь будут подвергаться наказанию за несоответствие требованиям гигиенических нормативов.
Автор: Гульмира Сарбасова
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