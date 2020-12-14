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    Как правильно встретить последнее в 2020 году полное затмение Солнца

    14 Декабря 2020, 21:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди астрономических событий декабря 2020 года – полное солнечное затмение, которое произойдет сегодня, 14 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанцы не смогут увидеть это астрономическое явление, так как максимальная фаза затмения Солнца ожидается в 22:13 по времени Нур-Султана, или в 16:13 UTC (Всемирное координированное время). Полная фаза затмения продлится 130 минут и будет хорошо видна на территории Чили и Аргентины.

    Затмение Солнца 14 декабря закроет последний в 2020 году коридор затмений, который представляет собой завершенный цикл событий: во время лунного затмения человек прощается с прошлым и отпускает себе все возможные неудачи и обиды, а во время солнечного начинает новую главу своей жизни. В 2020 году, проходящим под правлением Крысы, начинающей зодиакальный круг Восточного гороскопа, настроиться на перемены особенно важно, советуют астрологи.

    14 декабря важно пересмотреть отношение к себе и окружающим людям, возможно, именно в этой сфере жизни в прошлом были допущены ошибки, и именно это мешает достигать всех поставленных на будущее целей. Во время затмения важно мечтать и медитировать, загадывать заветные желания и настраиваться на позитив, заниматься любимым делом или начинать поиски такового.

    Нежелательно во время затмения Солнца выяснять отношения. Все мысли и чувства стоит придержать, ведь повышенная эмоциональность может заставить человека сказать лишнее. Если есть желание избавиться от токсичных людей — сделать это лучше через несколько дней, когда влияние астрономического события не будет затмевать холодный разум и рациональный подход к жизни. Астрологи рекомендуют наводить «чистоту» не только в мыслях и чувствах, но и в окружающем пространстве, чтобы ничто не мешало расстановке приоритетов и концентрации на личностных стремлениях. Важно соблюдать осторожность даже в привычных рутинных делах, чтобы не пропустить знаки судьбы, которые укажут дальнейший путь к поставленным целям.

    Также в предстоящую ночь с 14 на 15 декабря 2020 года можно будет увидеть звездопад из созвездия Близнецы – максимум метеорного потока Геминиды составит до 120 метеоров в час. Видимость будет благоприятной, так как Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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