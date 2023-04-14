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    Как правильно уничтожить не соответствующие стандартам флаг и герб

    14 Апреля 2023, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют утвердить правила замены и уничтожения Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект приказа Минкультуры размещен на портале «Открытые НПА».

    «Утвердить прилагаемые правила замены и уничтожения Государственного флага, Государственного герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам», - отмечено в документе.

    Поясняется, что несоответствиями национальным стандартам являются нарушения формы, размеров и технических требований, установленных к Государственному флагу Республики Казахстан, Государственному гербу Республики Казахстан.

    «Замена Государственного флага, Государственного герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам, осуществляется в течение одного рабочего дня. Уничтожение производится путем сжигания, расплавления, измельчения на кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметра, дробления, превращения в бесформенную массу или порошок, в целях исключения возможности их повторного применения», - уточняется в приказе.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 27 апреля текущего года.

    Автор:

    Серик Сабеков

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