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    Как правильно тратить деньги, обучают школьников в Петропавловске

    7 Июня 2023, 10:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на базе Назарбаев интеллектуальной школы работает летний лагерь «Freedom Camp», организованный АО «КСЖ «Freedom Life», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, как правильно распоряжаться деньгами, уметь их вкладывать, чтобы получать доход, как посчитать свою заработную плату после вычета налогов и о многом другом из мира финансов, петропавловским школьникам рассказывает проект-менеджер, ментор курса «Основы финансовой грамотности» компании АО «КСЖ «Freedom Life» Умит Досниязова.

    Проект Freedom Camp был основан четыре года назад при поддержке Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. За это время обучение прошли 5 400 детей по всему Казахстану.

    В проекте организаторы предусмотрели несколько форм обучения: самостоятельно через образовательную платформу, лекции в учебный период, которые читают школьникам и студентам практикующие специалисты, и летний детский лагерь. Последний рассчитан на детей в возрасте от 10 до 14 лет. Детям специалисты компании читают лекции, проводят с ними интерактивные занятия, пишут с ними и помогают защитить проекты.

    «В Петропавловске мы второй раз по приглашению НИШ. Проводим ускоренный курс финансовой грамотности. Начали с истории возникновения денег, квадранта денежного потока, ведения бюджета. Учим детей правильно ставить цели. Совсем скоро они окончат школу, и мы помогаем им выбрать профессию с учетом их увлечений, востребованности на рынке труда. Готовим их к самостоятельной жизни, в том числе и за счет обучения рационально использовать деньги, управлять ими, создавать финансовую подушку», - рассказала У. Досниязова.

    В учебное время для студентов начальных курсов специалисты компании читают лекции. Умит Досниязова говорит, что особенно актуальны они для ребят, которые приезжают учиться в крупные города из провинций. «Город любит деньги» - чтобы не стать заложником необдуманных трат, молодым людям стоит пройти курс финансовой грамотности.

    «Мы помогаем студентам адаптироваться в больших городах, где жизнь дороже и деньги потратить легко. В том числе грамотно распоряжаться финансами, пользоваться финансовыми инструментами, подстраиваться под запросы рынка. Мы охотно делимся с ребятами своим опытом. Мы подчеркиваем, что деньги - не главное в жизни, но они помогают достигать целей», - добавила Умит Досниязова.

    Курсы в Петропавловске посещают 35 детей. Несмотря на каникулы, дети приходят на двухчасовые занятия и с интересом слушают специалистов. Они активно считают «белую» заработную плату, высчитывают налоги. Многие из ребят на курсах впервые узнали и самостоятельно посчитали размер налога на автомобиль, который ежегодно платят родители.

    На интерактивных занятиях дети составляют бюджет, учатся планировать расходы и доходы. Игра «Фондовый рынок» предполагает условную покупку или продажу ценных бумаг на основе сообщений от определенных крупных компаний.

    «Есть дети, которые после прохождения курсов начали инвестировать с помощью брокерских счетов, которые открыли родители. Они покупают акции. Есть уже такие ребятам, которые имеют депозиты. Они сравнивают предложения банков по процентным ставкам, удобству обслуживания, доступности. Разбираются в финансовых инструментах», - делится ментор курса.

    Рассказывают специалисты и о том, как не стать жертвой финансовой пирамиды. Учат обращать внимание на предложения компаний.

    «Мы учим детей тому, что инвестирование – это в первую очередь риски инвестора. Если гарантируют заработок, то, вероятнее всего, это финансовая пирамида. Мы учим собирать информацию о компаниях, в том числе чрез открытые источники», - добавила Умит Досниязова.

    Учащийся 10 класса НИШ Петропавловска Азат Кабиден планирует связать свою жизнь с IT-технологиями, получить зарубежное образование. Говорит, что курсы финансовой грамотности ему необходимы, чтобы правильно распорядиться средствами, когда он будет вдали от дома и родителей.

    «В нашей школе недавно открыли «Клуб инвесторов», в который я вхожу. Курсы финансовой грамотности дополняют и обогащают знания, которыми с нами делятся на заседаниях клуба приглашенные предприниматели. Мы получаем полезную информацию, как обеспечивать себя в будущем. Почти у каждого из нас есть счет в банке, который открыли родители. Если распорядиться ими неправильно, трать бездумно направо и налево, то все усилия родных пропадут, мы же можем остаться ни с чем и даже не оплатить учебу», - сказал А.Кабиден.

    Курсы финансовой грамотности проводятся бесплатно. Их полностью финансирует АО «КСЖ «Freedom Life».

    «Наша главная цель – помочь подрастающему поколению управлять своими деньгами, уметь рационально, разумно, взвешенно принимать решения, уметь создавать финансовые подушки. Финансовая грамотность начинается с элементарного умения посчитать коммунальные услуги, пользоваться интернет-банкингом, знать свои права, читать предмет и условия договора, вести деловую переписку», - подчеркнула Умит Досниязова.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Общество
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