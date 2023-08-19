Как позаботиться о своем здоровье при работе в офисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сидячая работа негативно сказывается на здоровье: страдает позвоночник, зажимается кровоток в шее, что приводит к различным заболеваниям центральной нервной системы. Руководитель центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Алмагуль Нагимтаева дала советы, как снизить негативные последствия при работе в офисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Для того чтобы предотвратить последствия сидячей работы, необязательно устанавливать спортивные рекорды или выбирать травматичные и выматывающие виды спорта. Но не стоит забывать и о ежедневной легкой гимнастике, которую вы можете делать прямо в офисе. Существует множество упражнений, которые помогают расслабиться и хоть немного разработать некоторые мышцы», - отметила Алмагуль Нагимтаева.

Вот некоторые полезные рекомендации для тех, у кого работа связана с длительным пребыванием в офисе за компьютером или с нахождением в одной позе.

Каждый час необходимо вставать с рабочего места, чтобы размять суставы и заставить кровь лучше циркулировать по телу. Первое время можно даже ставить себе будильник и по нему делать небольшую растяжку и заодно пополнять запасы жидкости в организме. Например, пройтись до кулера и обратно.

Если много работы и отвлечься не представляется возможным, делать легкую разминку можно прямо за рабочим местом: наклоны головы, вращение плечами, слегка приподнять ступни и сделать несколько круговых движений.

Долгое нахождение в неудобной скрюченной позиции за рабочим столом к вечеру добавит боли в спине. Во время перерыва на работе нужно подойти к стене и прижаться к ней спиной. Постоять так хотя бы пару минут.

Чтобы облегчить боль в пояснице, необходимо отодвинуть стул от стола, вытянуть ноги и сидя потянуться к ним. Во время этого упражнения постараться расслабить все тело, особенно шею. Также по возможности делать скручивания и прогибы – они хорошо разгружают позвоночник.

«Старайтесь больше двигаться не только в офисе, но и в обычной жизни. Вместо лифта воспользуйтесь лестницей, поставьте машину подальше от офиса или выйдите из автобуса на пару остановок раньше, чтобы прогуляться», - добавила Алмагуль Нагимтаева.