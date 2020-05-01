Как появился завод «Зенит» в Уральске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через несколько дней Казахстан, как и другие бывшие союзные республики, будет отмечать День Победы. И новому поколению казахстанцев следует знать о том вкладе, который внес Казахстан в Победу, помимо участия в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Во время войны в Казахстан были эвакуированы многие промышленные предприятия из западных областей СССР. В том числе, ряд предприятий военного и гражданского назначения, –всего их было 14, – был переведен в Уральск.

Как сообщила директор Государственного архива Западно-Казахстанской области, одним из эвакуированных в Уральск предприятий был нынешний Уральский завод «Зенит». Из соображений секретности, перевезенное в 1941 году предприятие носило наименование «Завод №241», а почтовый адрес его был «Почтовый ящик 38».

Завод №231 имени К.Ворошилова системы Народного комиссариата судостроительной промышленности, на основании постановления Эвакуационного совета прибыл из Ленинграда. Первая партия людей и оборудования прибыли в первой половине сентября 1941 года, вторая, основная партия – во второй половине сентября. На 1 января 1942 года завод имел 178 различных станков и другое оборудование. Коллектив рабочих и служащих состоял из 709 человек. Завод был размещен в производственных мастерских, ранее принадлежащих затону им.Чапаева Уральского речного пароходства, в бывшей средней школе на территории затона и в бывших помещениях областного автоуправления. Мощность завода до эвакуации, в денежном выражении, составляла 30 миллионов рублей в год в ценах 1926-1927 годов. Перед заводом была поставлена продолжать выпуск продукции для Военно-морского флота, а также освоить выпуск ряда изделий для сухопутных войск.

Решением исполкома областного совета депутатов трудящихся заводу были переданы несколько законсервированных строящихся зданий для размещения рабочих.

В краткие сроки эвакуированные предприятия начали выпуск необходимой для фронта продукции. В том числе, завод №231, Киевская валяльно-войлочная фабрика «Красный октябрь», Ореховский (Украина) авторемонтный завод, Московский кожевенный завод имени Землячки, Усманьский механический завод и другие.

Завод №231 выпускал торпеды, приборы для торпед, артиллерийские снаряды, производил ремонт техники. Фабрика «Красный октябрь», мясокомбинат, рыбоконсервный завод и другие предприятия перешли на изготовление обмундирования, консервов и другого продовольствия, а также табака.

Из архивных документов известно, что директором завода №231 был Розенштейн, а главным инженером Флаксбарт.

Из тех же архивов можно видеть, что в первые месяцы завод сталкивался с трудностями, препятствовавшими полному выполнению поставленных задач. В частности, были трудности с энергоснабжением, которое обеспечивалось дизелями относительно небольшой мощности.

Но, с течением времени все проблемы решались. Вот, цитата из одной докладной записки того периода: «По заявлению руководителей завода максимальная потребность завода в электроэнергии составляет 1482 киловатт, а завод может получить от прибывших эвакуированных дизелей (5 штук) около 1600 киловатт, но монтаж дизельного хозяйства не проводится потому, что дизеля прибыли некомплектные, часть дизельных деталей по неизвестным причинам (умышленно или нет) заслана в г.Рубцовку, которые до сегодняшнего дня заводом не получены. Необходимых мер со стороны руководителей завода для восстановления дизелей не принято.

Кроме того руководство области передало заводу 140 сильных дизелей на 130 кВт, ранее принадлежащих судостроительным мастерским затона им.Чапаева».

Можно более подробно остановиться на той продукции, которую завод №231 давал стране для победы над врагом.

«Практически с первых дней становления на уральской земле, на заводе группой конструкторов, прибывших в Уральск в числе первых эвакуированных сюда специалистов-ленинградцев, велась разработка совершенно нового по тому времени оружия – бесследной электрической торпеды ЭТ-80. Группу возглавлял талантливый инженер, конструктор в области подводного вооружения, изобретатель торпед Николай Николаевич Шамарин. В апреле 1942 года на завод, эвакуировавшись по «дороге жизни» из блокадного Ленинграда, для выполнения правительственного задания по подготовке производства и форсированию работы над созданием этой торпеды, прибыла группа специалистов с семьями, возглавляемая начальником механосборочного цеха завода №181 «Двигатель» Петром Александровичем Атояном. Уже в июле-августе 1942 года были изготовлены и испытаны первые образцы электрической торпеды», – говорится в архивных документах.

Первая партия новых торпед была отправлена на Северный флот в начале 1943 года, а всего за годы войны заводом было отправлено флоту 303 торпеды ЭТ-80. Основные разработчики торпеды – главный конструктор Н.Н. Шамарин, конструкторы В.Д. Горбунов и Г.И. Жигарь в марте 1943 года были удостоены звания лауреатов Государственной премии 1-й степени (премии имени Сталина), а более 40 заводчан представлены к правительственным наградам.

Торпеды ЭТ-80 выпускал только завод №231. Всего за годы войны советские военные моряки уничтожили торпедами более 1 000 кораблей противника и, конечно, среди них были суда, уничтоженные торпедами ЭТ-80. Торпедами ЭТ-80 были потоплены гигантский лайнер «Вильгельм Густлов» и вспомогательный крейсер «Генерал фон Штойбен». Один из экземпляров знаменитой торпеды ЭТ-80 был выставлен в зале Ленинградского Военно-Морского музея.

Еще один вид продукции завода №231: контактная гальваноударная мина М-08, к выпуску которой, наряду с 20-миллиметровыми снарядами для авиационных пушек и других видов мин, завод приступил также в 1942 году. Эта мина была выставлена на открытой площадке Севастопольской панорамы в числе важнейших образцов оружия Великой Отечественной войны. Всего за годы войны заводом было поставлено флоту около 4 000 мин различных типов. На минах подорвалось 213 судов противника, в том числе 103 боевых корабля. Практически, каждый двадцатый из них подорвался на мине, изготовленной заводом №213.

Что еще выпускал завод имени Ворошилова в годы войны?

Это 16 наименований продукции: корабельные компрессоры; взрыватели; патроны фосфорно-кальциевые; индукционные ударные приборы; приборы «Обри»; снаряды авиационные и другое. Только до конца 1941 года фронту было направлено около 28,5 тысяч взрывателей различных типов, 4 000 патронов фосфорно-кальциевых, несколько тысяч приборов для авиации.

До сих пор речь шла о заслугах завода №231 в работе выполнению государственных заданий в производстве вооружений. Но, можно вспомнить и еще одну страничку из истории завода.

В апреле 1943 года молодые работники завода, совместно с молодёжью Уральска, собрали 102 500 рублей на постройку авиационной эскадрильи «Комсомол Казахстана». Рабочие, специалисты и служащие вносили личные средства в размере месячного и двухмесячного заработка на танковую колонну «Западный Казахстан», а также подписывались и на государственные займы. Было собрано 379 000 рублей, о чем было сообщено телеграммой Государственному Комитету обороны. В ответ заводчане получили телеграмму от председателя ГКО И.В. Сталина со словами благодарности, которая хранится в музее завода.

Многие работники завода №231 были призваны на фронт и их подвиги отмечены высокими государственными наградами. С полей сражений Великой Отечественной войны не вернулись 68 заводчан, их имена увековечены на заводском обелиске Славы и Памяти.





В 1942 году М.Розенштейна заменил на посту директора завода Феодосий Компанец, ранее руководивший заводом имени С.Кирова в городе Большой Токмак (Украина). Этот завод также был эвакуирован в Уральск.

В 1944 году директором завода №231 был назначен Иван Яблоков.

После войны цеха завода из затона имени Чапаева были постепенно переведены на городскую производственную площадку.

В 1947 году завод возглавил Петр Атоян и проработал на этой должности 42 года. А его общий стаж работы на заводе составил 63 года.

Известно, что П.Атоян, дважды кавалер ордена Ленина, заслуженный деятель промышленности Казахстана, внес большой вклад и в развитие города. За это он был удостоен звания почетного гражданина Уральска. В честь П.Атояна назван бывший стадион «Авангард» – один из объектов, построенных по его инициативе.

Завод «Зенит» в 1985 году, в год 40-летия Великой Победы, был награжден орденом Отечественной войны первой степени и стал единственным предприятием в Казахстане, удостоенным этой высокой награды.

С 1989 года по настоящее время заводом руководит Вячеслав Валиев, ранее прошедший путь от рабочего до главного конструктора.

С 1966 по 1991 годы предприятие носило название «Машиностроительный завод имени К.Е.Ворошилова. С 1996 года это АО «Уральский завод «Зенит».

В годы независимости завод, в основном, работает по государственному оборонному заказу, построив 30 кораблей и катеров для охраны морской границы на Каспийском море. Здесь планируется освоить выпуск кораблей водоизмещением до 550 тонн.



