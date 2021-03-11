Как повысить зарплату преподавателям вузов, рассказал сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средняя заработная плата преподавателя государственного вуза в Казахстане составляет около 120 тысяч тенге. При этом учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава превышает 700 академических часов. Такую статистику в депутатском запросе озвучил сенатор Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Формула успеха ведущих в мире университетов заключается в том, что там ключевая позиция отводится профессорско-преподавательскому составу, создаются необходимые мотивации для развития его потенциала, и сам преподаватель - учёный непосредственно определяет всю политику образовательной и научной деятельности, участвует в выборах руководителей, распределении бюджета. Вот так на принципах коллегиальности и демократичности выстроена работа в системе управления таких университетов», - сказал Ахылбек Куришбаев в своем запросе, адресованном заместителю Премьер-Министра Ералы Тугжанову.

Он привел примеры, которые свидетельствуют о принципиальных отличиях ведущих университетских систем от казахстанской.

«В условиях наших реалий трудно ожидать кардинального улучшения качества высшего образования в стране. Так, средняя заработная плата рядового преподавателя государственного вуза в Казахстане составляет около 120 тысяч тенге. Это меньше, чем у некоторых учителей в школе. В то же время учебная нагрузка большинства профессорско-преподавательского состава - порядка 700 академических часов, это не считая времени на подготовку к занятиям, а еще он должен заниматься наукой и воспитательной работой в качестве куратора», - отметил депутат.

«Если говорить прямо, по сути, преподавательская работа в наших вузах сегодня становится похожей на конвейерное производство, а сам преподаватель превращен в безмолвного исполнителя, обложенного разного рода инструкциями, отчетами, рейтингами и обязательствами по опубликованию научных статей, в том числе в изданиях с высоким импакт-фактором и прочими директивами сверху. Ученый совет университетов, по существу, не обладает реальными рычагами управления и во многих вузах превратился в декларативный орган по обеспечению решений ректората, а в совет директоров представители профессорско-преподавательского состава (ППС), работающие в университете, вообще не имеют права входить в качестве независимых директоров, поскольку это противоречит законодательству об акционерных обществах», - сказал А. Куришбаев.

Он напомнил, что в прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял решение, подняв стоимость государственных образовательных грантов в 1,3 – 2,7 раза, в зависимости от специальности.

«Эти средства, выделяемые государством, как и деньги родителей за платное обучение, должны были в целевом порядке пойти на модернизацию учебных программ, в первую очередь, на увеличение заработной платы преподавательского состава. Однако адекватного повышения окладов в ряде вузов не произошло. Часть средств, предназначенных на обучение студентов, направлена на строительство, капитальный ремонт зданий и приобретение основных средств», - добавил сенатор.

Депутат отмечает, что в большинстве казахстанских высших учебных заведений вопросы расходования бюджета не согласовываются с преподавателями в лице ученых советов, а решаются единолично их менеджерами.

«Придав университетам академическую свободу, мы дали широкие полномочия их руководству, ограничивающие вмешательства в дела вуза извне, но не обеспечили участие в системе управления самих преподавателей, в частности, ученых советов, а также представительство ППС в советах директоров, как это сделано в развитых странах.

В настоящее время благодаря инициативам нашего Президента в стране происходят прогрессивные изменения по демократизации нашего общества, развитию общественного контроля, местному самоуправлению, выборности акимов. Очевидно, что высшие учебные заведения, где формируется будущее нашей страны, должны стать образцом в соблюдении демократических принципов самоуправления», - заявил Ахылбек Куришбаев.

Следующий концептуальный вопрос в казахстанской вузовской системе, который также требует своего рассмотрения - это разделение национальных и рядовых университетов страны по стоимости образовательных грантов, отметил депутат.

«В прежние годы в создании для национальных университетов, как флагманов высшего образования особых условий была определенная необходимость. Но сейчас, когда качество образовательных услуг в большинстве обычных вузов не хуже, чем в национальных, и в стране законодательно принята академическая автономность университетов, где успешность их развития отныне определяет только конкуренция, создание двойных стандартов в отечественном высшем образовании в виде повышенной стоимости государственных образовательных грантов и создании особых привилегий национальным университетам становится просто непонятным и нелогичным», - озвучил сенатор.

Также А. Куришбаев отметил, что в развитых странах разделения университетов на национальные и ненациональные и дифференциация на этом основании размеров госгрантов также не существуют.

«В связи с вышеизложенным было бы справедливым рассмотреть вопрос о повышении стоимости государственных образовательных грантов для всех вузов до уровня национальных, повысив при этом до их уровня заработную плату преподавателей рядовых университетов», - предложил Ахылбек Куришбаев.



