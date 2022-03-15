НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Берик Уали написал в Faceboook о том, как повышается заработная плата педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из главных проблем нашего образования – низкая зарплата педагогов. Мною уже принято решение по повышению заработной платы педагогических работников на 25% с января 2021 года. Повышение будет продолжено и в будущем. На эти цели в течение следующих трёх лет будет дополнительно выделено 1.2 триллиона тенге», - сказал Глава государства в своём послании «Казахстан в новой реальности: время действий» 1 сентября 2020 года.

Так с 1 января 2021 года заработная плата работников специальных школ и колледжей в сфере культуры выросла на 25 процентов, с 1 января 2022 года повысилась ещё на 25%.

Также внедрена система доплат учителей государственных организаций образования за проведение внеурочных спортивных занятий в размере 100% от базового должностного оклада.

А заработная плата работников специализированных школ и колледжей в области физической культуры и спорта выросла на 25%.