Как повлияла пандемия на внутренний туризм в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году отрасль туризма оказалась одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Куда чаще всего стали летать туристы из Казахстана и как вырос внутренний рынок туризма мегаполиса, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы КНБ РК, за 2020 год количество выездных туристов сократилось на 67% и составило 269 тысяч человек.

«В 2020 году отрасль туризма оказалась одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Так, в Алматы за 2020 года прибыло 163,8 тысячи иностранных туристов. Это меньше, чем в прошлом году, на 72,7%. Количество внутренних туристов составило 624,9 тысячи человек (-30,4%, данные 2019 года - 898,5 тысячи человек)», - отметили в ведомстве.

По информации управления туризма города Алматы, в связи со сложившимися обстоятельствами сегодня туристы выбирают такие направления, как страны СНГ, Турция, Арабские страны.

«Тем не менее, количество внутренних туристов составило 422 тысяч человек. С учетом текущей ситуации, нами особое внимание уделяется внутреннему туризму. Ведется системная работа по развитию туристской инфраструктуры, преимущественно в горной местности. Так, в прошлом году построены визит-центры, глэмпинг-отели, благоустроены тропы. В целях обеспечения безопасности туристов в текущем году планируем строительство хижин с радиорелейными мачтами, вертолетной площадки и создание единой системы туристской навигации в горной местности»,- сообщили в управлении.

На сегодня особый акцент делается на развитие кадрового потенциала отрасли. Ежегодно организовываются семинары для гидов и экскурсоводов, фасилитационные тренинги для сотрудников аэропорта, железнодорожных вокзалов и другие тренинги по повышению квалификации.

Кроме того, в текущем году во исполнение поручения акима Алматы впервые планируется проведение онлайн-курсов английского языка для 667 работников сферы услуг, включая сотрудников музеев, театров, библиотек и так далее.

По прогнозам Всемирной туристской организации ЮНВТО, в 2021 году число туристов должно возрасти по сравнению с предыдущим годом на 22–55%, хотя отрасль может страдать от последствий пандемии еще на протяжении последующих четырех лет.

«Учитывая международные тренды и мнение экспертов, нами планируется увеличение количества туристов (внешние и внутренние) в Алматы на 25% в 2021 году, это 921 тысяч человек. Перед управлением туризма Алматы поставлена цель достичь уровня 2019 года по количеству туристов к 2024 году (1,2 млн человек), в случае оправдания прогнозов по улучшению эпидемиологической ситуации, с дальнейшим ежегодным ростом на 6-7%», - пояснили в управлении.