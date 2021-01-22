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    Как повлияла пандемия коронавируса на работу судебных исполнителей

    22 Января 2021, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как повлияла пандемия COVID-19 на работу по исполнительному производству, рассказал вице-министр юстиции РК Алмат Мадалиев на расширенном заседании ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году на принудительном исполнении судебных исполнителей находилось более 5 млн документов. То есть в пользу взыскателей возбуждено исполнительных производств на сумму более 7 трлн тенге. Исполнение исполнительных документов составило 69,9%», - сообщил Алмат Мадалиев.

    Таким образом, по его словам, обеспечено достижение целевых индикаторов Стратегического плана Министерства.

    «Несмотря на режим чрезвычайного положения, введенный весной прошлого года в связи с коронавирусной инфекцией, работа по направлению исполнительного производства была обеспечена без сбоев», - подчеркнул Алмат Мадалиев.

    Спикер отметил, что в период действия чрезвычайного положения в стране в целях исключения распространения инфекции судебным исполнителям было поручено минимизировать контакты со сторонами исполнительного производства, отложить процессуальные действия по выселению, сносу строений. При этом исполнение социально-значимых исполнительных документов оставалось в приоритете.

    «Обеспечить их исполнение удалось путем совершения исполнительных действий в удаленном режиме в автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства. Проводимая на протяжении нескольких лет последовательная реформа и переход на электронный формат ведения исполнительного производства показали свою состоятельность», - добавил Алмат Мадалиев.

    Было отмечено, что автоматизированная информационная система органов исполнительного производства позволила бесперебойно принимать меры принудительного исполнения по социально-значимым категориям дел.

    «Так, было обращено взыскание на недвижимое имущество должников по алиментам в количестве 76 единиц и 53 единиц недвижимого имущества», - уточнил Алмат Мадалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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